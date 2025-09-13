استقلال برای رضاییان سند رو کرد + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه استقلال، مصاف شب گذشته استقلال و استقلال خوزستان جدا از پنالتی اعلام نشده به سود استقلال، یک صحنه بحث‌انگیز دیگر هم داشت و آن هم اخراج رامین رضائیان بود.

بر اساس تصاویر موجود و اظهارات حاضران در آن صحنه، بازیکن استقلال خوزستان ابتدا به رامین رضائیان فحاشی کرد و در ادامه با سر به صورت رضائیان زد و این موضوع با واکنش رضائیان همراه شد ولی حسن اکرمی تنها تصمیم به اخراج بازیکن استقلال گرفت.

شب گذشته پنالتی استقلال و امثال این صحنه در حالی رقم خورد که این بازی با VAR برگزار شد.

فحاشی لیدرهای باشگاه استقلال خوزستان به رضائیان و تحریک جمعیت حاضر در ورزشگاه بر این امر هم امیدواریم از چشم مسئولان فدراسیون فوتبال دور نماند.