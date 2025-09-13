ذوب آهن در خانه صاحب یک برد شیرین شد؛ مس رفسنجان رو دور ناکامی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ذوب آهن و مس رفسنجان در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر امروز شنبه ۲۲ شهریور و از ساعت ۱۸ در ورزشگاه فولادشهر اصفهان و با قضاوت مرتضی منصوریان رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان حدادی فر خاتمه یافت.

تیم فوتبال ذوب‌آهن در نیمه نخست دیدار برابر مس رفسنجان نمایش برتری از خود نشان داد و بارها دروازه حریف را تهدید کرد. شاگردان مهدی حدادی‌فر در دقیقه ۳۴ مزد حملات خود را گرفتند؛ جنان زایموویچ با حرکتی نفوذی از سمت راست توپ را به داخل محوطه جریمه ارسال کرد و امید لطیفی با یک ضربه سر دقیق، نخستین گل بازی را برای ذوب‌آهن به ثمر رساند.

در ادامه باز هم ذوب‌آهن تیم برتر میدان بود و توانست کنترل بازی را در دست داشته باشد. در دقایق پایانی نیمه اول، داور مسابقه در دقیقه ۴۳ به میلاد فخرالدینی بازیکن مس رفسنجان کارت زرد نشان داد تا نخستین اخطاری این دیدار ثبت شود.

در مجموع نیمه اول با برتری ذوب‌آهن به پایان رسید و این تیم با یک گل زده به رختکن رفت.

نیمه دوم و برتری مطلق ذوب آهن

در نیمه دوم نیز روند برتری ذوب‌آهن ادامه داشت و شاگردان قاسم حدادی‌فر همچنان کنترل میدان را در دست داشتند. بازیکنان این تیم با پرس شدید و مالکیت توپ، اجازه خودنمایی زیادی به مس رفسنجان ندادند و چند بار تا آستانه گلزنی پیش رفتند.

فشار ذوب‌آهن در دقیقه ۶۷ نتیجه داد؛ در یکی از حملات این تیم، مدافع مس رفسنجان در محوطه جریمه مرتکب خطا شد و داور بلافاصله نقطه پنالتی را نشان داد. بازیکن ذوب‌آهن پشت توپ ایستاد و با ضربه‌ای دقیق، دروازه حریف را باز کرد تا دومین گل این تیم به ثبت برسد و اختلاف به دو گل افزایش یابد.

پس از این گل، ذوب‌آهن با آرامش بیشتری بازی را دنبال کرد و در حالی که مس رفسنجان تلاش می‌کرد از فشار عقب‌ماندگی بکاهد، برنامه‌های هجومی این تیم با انسجام دفاعی سبزپوشان اصفهانی بی‌ثمر ماند. در ادامه، ذوب‌آهن حتی فرصت داشت بر تعداد گل‌های خود بیفزاید اما بی‌دقتی مهاجمان و واکنش دروازه‌بان مس مانع از گلزنی مجدد شد.

با کسب این نتیجه ذوب آهن ۴ امتیازی شد و مس رفسنجان یک امتیازی باقی ماند.