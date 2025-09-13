عوامل شکست استقلال تهران در خوزستان؛ ضعف در دفاع و عدم تمرکز

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در سومین دیدار خود در لیگ برتر، شامگاه جمعه ۲۱ شهریور در ورزشگاه شهدای فولاد میهمان استقلال خوزستان بود. این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان امیر خلیفهاصل به پایان رسید تا شاگردان ریکاردو ساپینتو نخستین شکست فصل خود را تجربه کنند. با این نتیجه، استقلال باید آماده سفر و رویارویی با الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا ۲ شود.
در دیدار برابر استقلال خوزستان، اگرچه استقلالیها از نظر آماری برتری نسبی نسبت به حریف خود داشتند و مالکیت توپ بیشتری در اختیار گرفتند اما اشتباهات فردی و نبود تاکتیک مشخص برای نفوذ به قلب دفاع استقلال خوزستان باعث شد شاگردان ساپینتو نتوانند نتیجه مورد انتظار را کسب کنند و دو امتیاز مهم خارج از خانه از دست برود.
این شکست نشان داد که استقلال هنوز در هماهنگی بین خطوط و تبدیل موقعیتها به گل دچار مشکل است و کادر فنی باید برای بازیهای پیش رو، به ویژه دیدار آسیایی مقابل الوصل، اصلاحاتی در ساختار تاکتیکی تیم ایجاد کند تا از ظرفیت کامل بازیکنان استفاده شود و نتایج مطلوب حاصل گردد.
علی حمودی بازیکن سابق دو تیم استقلال تهران و خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با این بازی اظهار داشت: ابتدا به بازیکنان تیم سابقم و همشهری خودم تبریک میگویم که واقعاً جنگیدند. این برد نتیجه تلاش ۹۰ دقیقهای یا حتی ۱۱۷ دقیقهای بود. به نظرم استقلال بازی خوبی انجام داد اما در نهایت سه امتیاز را از دست داد. اگر استقلال در این بازی، بازی خود را ادامه میداد، میتوانست با اختلاف برنده شود. متأسفانه اشتباهات کوچک باعث شد زحمات و بازی خوب این تیم نتیجه لازم را نداشته باشد. در واقع کیفیت بازی استقلال خیلی بهتر شده بود اما یکی دو ضعف کوچک در دفاع و عدم تمرکز باعث شد نتیجه مطابق شایستگی تیم نباشد.
حمودی در ادامه درباره عملکرد بازیکنان خارجی استقلال گفت: بازیکنان خارجی تیم، یکی، دو هفته دیگر بهتر با شرایط تیم هماهنگ میشوند و قطعاً میتوانند به استقلال کمک کنند. به نظر من در خط حمله و هافبک نفوذی مشکل خاصی وجود ندارد. دیروز توپها به گل تبدیل نشد و در کل استقلال کم شانس هم بود. تیمی که اینقدر موقعیت خطرناک ایجاد میکند، با رفع ضعفهای پوشش دفاعی میتواند شرایط بهتری داشته باشد.
او درباره بازی آینده استقلال در لیگ قهرمانان آسیا ۲ مقابل الوصل امارات تصریح کرد: این بازی هم در خانه حریف است. بازیکنان خارجی در آن مسابقه میتوانند خیلی به استقلال کمک کنند و عیار و آمادگی خود را نشان دهند. مطمئنم استقلال در این بازی عملکرد خوبی خواهد داشت و با برد به ایران بازمیگردد.
حمودی در پایان درباره آینده استقلال اظهار داشت: درست است که دیروز استقلال شکست خورد، اما تیم حریف تیمی جوان است که تازه از امتیازهای منفی خارج شده بود. خیلی از سایتها منتظر نتیجه بد استقلال هستند، اما اگر واقعاً به آینده تیم فکر کنیم، باید حمایت بیشتری از استقلال شود. ضعفهای دیروز کوچک و قابل اصلاح هستند و نیاز به هماهنگی دارند. امیدوارم در یکی دو هفته آینده برطرف شوند. من به استقلال امسال امیدوارم و مطمئنم در بازیهای آتی نتیجه مطلوب را کسب خواهد کرد.
نظر شما