مسیر انتقال هنر و تجارب سینما در استان بوشهر فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با عباس جوادی بازیگر سینما و تئاتر و پیشکسوت سینما به نمایندگی از پیشکسوتان این عرصه به مناسبت روز سینما و به منظور تکریم سینماگران و هنرمندان استان، ضمن تجلیل از زحمات و خدمات ارزنده هنرمندان در راستای اعتلای فرهنگ و هنر استان بوشهر، خاطرنشان کرد: با توجه به سابقه طولانی فعالیت سینما در بوشهر، انتقال دانش، هنر و تجارب ارزنده این عرصه به نسل جدید باید به صورت جدی دنبال شود.

استاندار بوشهر با اشاره به ابلاغ آئین نامه تشکیل شورای سینما در استان‌ها، افزود: در همین راستا بهبود زیرساخت‌های سینمایی، کشف و پرورش استعدادها و آموزش نسل جدید و همچنین توجه به زیست بوم هر استان در تولیدات سینمایی جز اهداف این شورا خواهد بود.

در این دیدار که محمدحسین زندویان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز حضور داشت، استاد عباس جوادی پیشکسوت سینما و تئاتر استان با ذکر خاطراتی از دوران فعالیت خود، از حضور استاندار بوشهر تقدیر کرد.