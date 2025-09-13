اتصال بندر صیادی خوردورق شادگان به برق خورشیدی پس از ۳۰ سال انتظار

به گزارش خبرنگار مهر، بندر صیادی خوردورق شادگان پس از سه دهه از زمان تأسیس، سرانجام به شبکه برق خورشیدی متصل شد. این پروژه که به عنوان نخستین تجربه بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر در بنادر ماهیگیری استان خوزستان شناخته می‌شود صبح امروز شنبه در مراسمی با حضور سید شریف موسوی، سرپرست اداره‌کل شیلات خوزستان افتتاح شد.

سید شریف موسوی در این مراسم با اشاره به اهمیت این تحول زیرساختی، اظهار کرد: اتصال بندر خوردورق به برق پایدار خورشیدی، زمینه‌ساز ارتقای خدمات پشتیبانی، بهبود شرایط کاری صیادان و توسعه ظرفیت‌های بندری خواهد بود.

وی همچنین از برنامه‌های آتی شیلات در شهرستان شادگان خبر داد که شامل لایروبی بندر، افزایش ظرفیت برق، تعمیر اسکله، اجرای طرح کاشت درختان حرا و افتتاح بندر جدید خور ابو خضیر است.

بندر خوردورق که از سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را آغاز کرده، میزبان بیش از ۲۵۰ فروند قایق صیادی است و سالانه حدود دو هزار و ۵۰۰ تن صید دریایی دارد. این بندر با اشتغال‌زایی برای بیش از دو هزار نفر، نقش مهمی در اقتصاد محلی و معیشت جامعه صیادی منطقه ایفا می‌کند.