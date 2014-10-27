صادرات غیر نفتی خوزستان به رشد 82 درصدی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی عصر دوشنبه در آیین افتتاح بندر شادگان که با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، عنوان کرد: امیدواریم راه اندازی بندر شادگان در راستای بهبود وضعیت اشتغال استان شرایط خوبی را فراهم کند.

معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان افزود: برنامه توسعه اقتصادی استان با مشارکت دستگاه های اجرایی و فرمانداران در حال تنظیم و تدوین است.

وی توسعه ظرفیت شیلات با همکاری سازمان شیلات کشوری در یک برنامه پنج ساله، افزایش دو برابری ظرفیت تولید آبزیان و ایجاد شهرک های تخصصی کشاورزی را از جمله برنامه های میان مدت استانداری به منظور توسعه خوزستان برشمرد و اظهار کرد: برنامه های کوتاه مدت و زودبازدهی نیز به همین منظور در حال تدوین است.

معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان گفت: بر اساس گزارش های معاونت برنامه ریزی استانداری خوزستان، نرخ بیکاری در استان کاهش یافته البته در طول یک سال نباید انتظار کاهش چشم گیری در این خصوص را داشته باشیم.

حاجتی با بیان اینکه اجرای طرح 550 هزار هکتاری توسعه کشاورزی خوزستان و حمایت از تولید کنندگان داخلی نیز یکی از برنامه های مورد نظر استانداری در راستای ایجاد اشتغال در خوزستان به شمار می رود، اظهار کرد: نرخ تورم در استان نیز در شش ماه ابتدایی سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته که این کاهش نرخ در مقایسه با نرخ کشوری 2.5 درصد بیشتر بوده است.

معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان عنوان کرد: صادرات غیرنفتی استان در شش ماه نخست سال به نسبت سال گذشته 82 درصد رشد داشته، در صورتی که توسعه وارادات استان نیز 22 درصد بوده است. تراز واردات و صادرات استان در شرایط بسیار خوبی قرار گرفته است.

حاجتی با اشاره به اعتبار 40 میلیارد تومان به منظور راه اندازی اسکله بندر شادگان گفت: زیر ساخت های لازم به منظور توسعه اقتصادی در این بندر فراهم شده است.