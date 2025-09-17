به گزارش خبرنگار مهر، نشست توسعه اقتصاد دریامحور با حضور معاون اقتصادی استانداری خوزستان، سرپرست اداره‌کل شیلات، رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، مسئولان سازمان آب و برق، بنادر و دریانوردی، منطقه آزاد اروند، گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط در اهواز برگزار شد.

سید شریف موسوی، سرپرست اداره‌کل شیلات خوزستان عصر امروز چهارشنبه در این نشست با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور درباره ضرورت توجه به اقتصاد دریامحور تصریح کرد: این موضوع جدید نیست اما امروز به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته است. خوزستان با برخورداری از ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، ۱۱ بندر صیادی، چندین بندر تجاری و دسترسی به آب‌های آزاد ظرفیت‌های ارزشمندی دارد که می‌تواند موتور محرک اقتصاد استان باشد.

وی با اشاره به حمایت و نگاه ویژه استانداری خوزستان به تولید و اشتغال افزود: یک میلیون نفر جمعیت ساکن در شهرهای ساحلی، فرصت بزرگی برای تحقق اقتصاد دریامحور است و شیلات خوزستان نیز در قالب طرح‌های ویژه در این مسیر گام برمی‌دارد.

موسوی در ادامه با بیان ظرفیت‌های جدید برای توسعه آبزی‌پروری گفت: در صورت تسریع در احداث سدهای رودخانه بهمنشیر، بین این دو سد بستر مناسبی برای پرورش ماهیان بومی در قفس ایجاد خواهد شد که علاوه بر بازسازی ذخایر آبزیان، فرصت‌های شغلی تازه‌ای به همراه دارد. همچنین در حوزه اروندرود، رهاسازی آب‌های نامتعارف در نهر عریض زمینه بهره‌برداری از حدود هفت هزار هکتار برای پرورش ماهی را فراهم می‌کند.

بر اساس مصوبات این نشست، اداره‌کل شیلات خوزستان و دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به‌عنوان دبیران کارگروه توسعه اقتصاد دریامحور استان انتخاب شدند و مقرر شد نیمه دوم امسال نمایشگاهی با محوریت اقتصاد دریامحور در اهواز برگزار شود تا ظرفیت‌ها و دستاوردهای این حوزه معرفی شود.