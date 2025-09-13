فروش ۱۰ شرکت برتر در بورس کالا چقدر است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی بورس کالای ایران، در هفته منتهی به ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۴، ارزش معاملات بزرگان تالار معاملات، رقمی چشمگیر را به ثبت رساند و بار دیگر نشان داد که صنایع فلزی، معدنی و نهایتاً پالایشی، همچنان محور اصلی گردش مالی بورس کالا هستند.

فولاد مبارکه اصفهان با معامله ۲۱۴ هزار و ۲۶۰ تن انواع مس، سولفور مولیبدن و کنسانتره فلزات گران بها به ارزش ۸ هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.

ملی صنایع مس ایران با فروش ۱۱ هزار و ۷۴۴ تن آهن اسفنجی به ارزش ۵ هزار و ۷۵۷ میلیارد تومان دوم شد.

معدنی و صنعتی چادرملو ۳۶۲ هزار و ۱۰۰ تن وکیوم باتوم و لوب کات سنگین به ارزش ۲ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان فروخت و رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

فولاد کاوه جنوب کیش با معامله ۷۵ هزار تن وکیوم باتوم و لوب کات سبک به ارزش ۲ هزار و ۲۶۶ میلیارد تومان چهارم شد.

پالایش نفت اصفهان با معامله ۵۶ هزار تن کنسانتره و گندله سنگ آهن و شمش بلوم به ارزش یک هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان پنجم شد.

صبافولاد خلیج فارس با فروش ۱۰۰ هزار تن انواع ورق به ارزش یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان فروخت و رتبه ششم را به خود را کسب کرد.

معدنی و صنعتی گل گهر با فروش ۲۱۵ هزار تن آهن اسفنجی، شمش بلوم و آرگون به ارزش یک هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان رتبه هفتم را به خود اختصاص داد.

صنایع تولیدی دنیای مس کاشان با معامله یک هزار و ۶۵۰ تن تیرآهن، میلگرد، شمش بلوم و آرگون به ارزش یک هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان هشتم شد.

پالایش نفت آبادان ۴۲ هزار تن مس مفتول و سیم و مفتول مسی به ارزش یک هزار و ۱۲۶ میلیارد تومان فروخت و نهم شد.

معدنی و صنعتی گل گهر هم با فروش ۱۵۰ هزار تن گندله سنگ آهن و آهن اسفنجی به ارزش یک هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان رتبه دهم را به خود اختصاص داد.