آغاز تامین و توزیع نهاده‌ مورد نیاز کشت پاییزه در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله سعیدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تأمین ۵۰ درصدی سهمیه ۲۱ هزار و ۶۰۰ تنی کودهای شیمیایی یارانهای، از افزایش ۱۲ درصدی تأمین کود نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: کشاورزان هرچه سریعتر با مراجعه به مراکز خدمات جهاد کشاورزی، نسبت به دریافت حواله الکترونیکی و تهیه کود مورد نیاز خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه کود اوره با ۴۴ درصد قیمت توسط کشاورز و ۵۶ درصد یارانه دولتی عرضه میشود، تصریح کرد: کودهای فسفاته و پتاسه نیز به اندازه کافی تأمین شده و موجودی انبارها پاسخگوی نیاز کشاورزان است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از نظارت بر مصرف کودها بر اساس نتایج آزمون خاک و توصیههای ترویجی خبر داد و یادآور شد: اگرچه مصرف کود در ایران نسبت به بسیاری از نقاط دنیا پایینتر است، توصیه میشود کشاورزان بر اساس نتایج آزمون خاک و توصیههای کارشناسان، نسبت به مصرف بهینه کود اقدام کنند.
سعیدی به تدارک حدود ۶ هزار تن بذر اصلاحشده، اشاره و بیان کرد: این بذور در انبارهای شرکتهای تولیدکننده موجود بوده و بهزودی از طریق ۴۹ کارگزاری در سطح استان در دسترس کشاورزان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در بخش گندم دیم، ۱۰ رقم بذر اصلاح شده با تحمل خوب در شرایط کمبارشی و پایداری عملکرد مناسب، و در بخش گندم آبی ارقام جدیدی مانند حیران، زرینه، سیمین رخشان و شه گل با افزایش عملکرد ۲۰ تا ۲۵ درصدی نسبت به ارقام قدیمیتر، به استان وارد شده است
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در خصوص نحوه دسترسی کشاورزان به بذر اصلاحشده توضیح داد: کشاورزان میتوانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها، حواله تهیه و از کارگزاریها بذر مورد نیاز خود را دریافت کنند. قیمت بذر گواهی شده گندم دیم ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان و گندم آبی ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان در محل کارگزاری تحویل کشاورز است.
سعیدی با تشریح مزایای استفاده از بذر گواهی شده، اضافه کرد: بذور اصلاح شده به دلیل یکنواختی در سبز شدن، مقاومت در برابر آفات و بیماریها و تأمین نهادههای مناسب، باعث افزایش عملکرد میشوند.
وی با اشاره به محاسبات انجام شده، افزود: سود کشاورز از کشت بذر اصلاح شده در هر هکتار، حدود ۱۰ برابر بیشتر از بذر اصلاح نشده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این سازمان با تدارک و تأمین نهادههای کشاورزی، تمام تلاش خود را برای حمایت از کشاورزان و افزایش تولید در سال زراعی پیش رو به کار گرفته است، از کشاورزان درخواست کرد: با رعایت توصیههای کارشناسان و استفاده از نهادههای با کیفیت، در راستای افزایش بهرهوری و تولید محصولات با کیفیت گام بردارند.
