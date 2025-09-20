به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی بعدازظهر شنبه با اشاره به تأمین انواع کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان برای آغاز کشت پاییزه اظهار کرد: در راستای تحقق سیاست‌های کلان امنیت غذایی، کودهای پایه فسفاته و پتاسه به میزان کافی برای استان تدارک دیده شده است.

وی با تأکید بر نقش حیاتی کودهای شیمیایی در افزایش عملکرد در واحد سطح افزود: استفاده صحیح و علمی از این نهاده‌ها نه تنها کمیت محصول را افزایش می‌دهد، بلکه کیفیت آن را نیز به‌طور چشمگیری بهبود می‌بخشد.

خانجانی خاطرنشان کرد: تأمین پتاسیم کافی می‌تواند مقاومت گیاه را در برابر بیماری‌ها و تنش‌های محیطی افزایش دهد، ماندگاری محصولات پس از برداشت را بیشتر کند و طعم و رنگ میوه‌ها و سبزیجات را ارتقا بخشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی همدان با اشاره به ارزش بالای کودهای حاوی عناصر ریزمغذی در فرآیندهای متابولیکی گیاه گفت: مصرف علمی این کودها، بر اساس آزمون خاک و نیاز واقعی گیاه، موجب جلوگیری از هدررفت نهاده‌ها و کاهش هزینه‌های اضافی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: استفاده اصولی از کودهای شیمیایی در کنار روش‌هایی چون به‌کارگیری کودهای آلی و تناوب زراعی، نه تنها حاصلخیزی خاک را حفظ، بلکه آن را در بلندمدت تقویت نیز می‌کند.

به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی همدان، سالانه به‌طور متوسط ۱۲۰ هزار تن انواع کود کشاورزی برای استان تأمین، تدارک و توزیع می‌شود.

خانجانی تأکید کرد: هدف اصلی، بهره‌گیری پایدار و بهینه از کودهای شیمیایی است تا ضمن استفاده از مزایای متعدد آن، اثرات منفی احتمالی به حداقل برسد و این نهاده به عنوان ابزاری مؤثر برای تضمین امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی عمل کند.