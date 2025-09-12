مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، درباره وضعیت قیمت محصولات حوزه کشاورزی در ماه‌های اخیر توضیح داد: قیمت محصولات کشاورزی در یکی دو ماه گذشته روندی رو به افزایش داشته است و این موضوع دلایل متعددی دارد.

وی افزود: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های مترتب بر تولید محصولات است؛ از جمله هزینه‌های حمل و نقل، هزینه‌های کارگری و هزینه‌های تولیدی مانند کود، سم و سایر نهاده‌ها که همه آنها در این مدت افزایش یافته‌اند و این موضوع باعث بالا رفتن هزینه تمام‌شده محصول در مبدا شده است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار با اشاره به مشکل اساسی نبود برنامه‌ریزی مناسب در تولید اظهار داشت: متأسفانه ما الگوی تولید و کشت مناسبی در کشور نداریم و همین باعث شده در بازه‌های زمانی مختلف، با نوسانات شدید در عرضه و قیمت محصولات مواجه شویم. در برخی مواقع تولید محصول آنقدر زیاد می‌شود که قیمت آن پایین می‌آید و برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد که محصول را برداشت کند و در مقابل، گاهی محصول آنقدر کم می‌شود که قیمت آن در بازار سرسام‌آور بالا می‌رود.

وی ادامه داد: البته خوشبختانه در حال حاضر کمبودی در بازار وجود ندارد، اما همین عدم برنامه‌ریزی منسجم تولید و تأمین بازارهای هدف، یکی از علت‌های اصلی گرانی محصولات کشاورزی است.

بختیاری‌زاده به موضوع نوسانات قیمت در حوزه مرغ نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه مرغ هم وضعیت مشابهی داریم. ظرفیت تولید مرغ در کشور خوب و بالا است، اما بازار با نوساناتی روبه‌روست. در برخی برهه‌ها قیمت مرغ آنقدر پایین می‌آید که برای مرغدار صرفه اقتصادی ندارد و در برخی برهه‌ها قیمت آن به حدی بالا می‌رود که مردم متضرر می‌شوند.

وی در ادامه تأکید کرد: دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های متولی تولید باید برنامه‌ریزی‌های مناسبی انجام دهند تا از این نوسانات شدید و غیرمنطقی جلوگیری شود. نباید به گونه‌ای باشد که بازار به شکلی سینوسی یا همان مدل‌های عنکبوتی اقتصاددان‌ها عمل کند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار گفت: برای اصلاح این وضعیت، لازم است برنامه‌ریزی و مطالعه بازار به شکل دقیق انجام شود، تولید بر اساس نیاز بازار تنظیم شود و اهداف صادراتی نیز در کنار آن لحاظ گردد تا بازار به شکل کنترل‌شده و منطقی پیش برود.