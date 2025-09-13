  1. استانها
دومین کنگره ۳ هزار شهید استان سمنان برگزار می شود

سمنان- فرمانده سپاه استان سمنان از برگزاری دومین کنگره سه هزار شهید استان اواخر شهریور ماه سال جاری خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این مراسم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در نسل جدید است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منصور شوقانی صبح شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی سپاه استان سمنان با بیان اینکه دومین کنگره ملی سه هزار شهید استان خبر داد و ابراز داشت: این کنگره ۳۱ شهریور لغایت پنجم مهر ماه همزمان با هفته دفاع مقدس اجرا می شود.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این مراسم ترویج فرهنگ شهادت و ایثار در نسل جدید است، افزود: این کنگره می کوشد تا مفاهیمی نظیر ایستادگی و مقاومت به نسل جوان انتقال یابد.

فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه محوریت برگزاری این کنگره با حضور و مشارکت مردم است، بیان کرد: در برگزاری این کنگره ملی همه گروه ها و اقشار مختلف جامعه حضور فعال خواهند داشت.

شوقانی با بیان اینکه رویکرد این کنگره پاسداشت ارزش های دفاع مقدس است، تصریح کرد: نسل جوان امروز آن دوران را درک نکرده لذا برای پیشگیری از توطئه دشمن در فضای مجازی برای هدف قرار دادن جوانان می بایست روایت آن دوران به درستی مطرح شود.

وی با بیان اینکه طی برگزاری این کنگره بازخوانی عملیات دفاع مقدس در دستور کار است، افزود: برنامه های مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی نیز در خلال این اجلاسیه برای انتقال بهتر فرهنگ ایثار و شهادت اجرا می شود.

