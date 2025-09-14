  1. استانها
فرهنگ دفاع مقدس باید در جامعه گسترش یابد

گرگان-استاندار گلستان گفت: بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌های اجرایی کنگره چهار هزار شهید گلستان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی، شامگاه یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری دومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید گلستان با اشاره به رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس گفت: یکی از نیازهای اصلی جامعه امروز، گسترش همان تفکر و روحیه‌ای است که در رزمندگان نهادینه شده بود. این فرهنگ باید در میان مردم بسط یابد.

وی همچنین به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: زنده نگه داشتن یاد شهید کمتر از خود شهید نیست و این سخنان را چراغ راه برگزاری این کنگره دانست.

طهماسبی اظهار کرد: تجربه موفق نخستین اجلاسیه چهار هزار شهید در گلستان نشان می‌دهد که با عزم مردم و مدیران، دومین کنگره نیز با شکوه برگزار خواهد شد.

استاندار گلستان از پیشرفت ۹۰ درصدی فعالیت کمیته‌ها خبر داد و گفت: فقط بخش اندکی از کارها باقی مانده که در حال تکمیل است.

وی همچنین به استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی و همکاری خیرین برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این کنگره تأکید کرد.

طهماسبی گفت: امید است دومین کنگره چهار هزار شهید گلستان در شأن و مقام شهدای استان برگزار شود.

