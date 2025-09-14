فرهنگ دفاع مقدس باید در جامعه گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی، شامگاه یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری دومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید گلستان با اشاره به رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس گفت: یکی از نیازهای اصلی جامعه امروز، گسترش همان تفکر و روحیه‌ای است که در رزمندگان نهادینه شده بود. این فرهنگ باید در میان مردم بسط یابد.

وی همچنین به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: زنده نگه داشتن یاد شهید کمتر از خود شهید نیست و این سخنان را چراغ راه برگزاری این کنگره دانست.

طهماسبی اظهار کرد: تجربه موفق نخستین اجلاسیه چهار هزار شهید در گلستان نشان می‌دهد که با عزم مردم و مدیران، دومین کنگره نیز با شکوه برگزار خواهد شد.

استاندار گلستان از پیشرفت ۹۰ درصدی فعالیت کمیته‌ها خبر داد و گفت: فقط بخش اندکی از کارها باقی مانده که در حال تکمیل است.

وی همچنین به استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی و همکاری خیرین برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این کنگره تأکید کرد.

طهماسبی گفت: امید است دومین کنگره چهار هزار شهید گلستان در شأن و مقام شهدای استان برگزار شود.