«استان سمنان» پایتخت فرهنگ ایثار و شهادت؛ روایت ایستادگی و مقاومت

سردار منصور شوقانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دومین کنگره ملی سه هزار شهید استان سمنان با برنامههای متنوع و منسجم آغاز میشود، ابراز داشت: استان سمنان برای برگزاری این رویداد کاملاً آماده است.
وی با بیان اینکه طبق برنامهریزی صورت گرفته افتتاحیه بعد از ظهر روز دوشنبه انجام خواهد شد، افزود: در طی هفته نیز اجرای منسجم و هدفمند برنامههای فرهنگی و اجتماعی در دستور کار است.
فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه آغازگر برنامهها با روایت ایستادگی و مقاومت همراه خواهد بود، ابراز داشت: در شب اول یاد و خاطره ۴۵۸ شهید شهرستان سمنان گرامی داشته میشود.
شوقانی با بیان اینکه روایت نسل ظهور ویژه کودکان و نوجوانان با حضور کارشناسان ملی اجرا میشود، تصریح کرد: روایت تکریم منزلت خانواده با حضور ۱۱۰ زوج جوان دیگر برنامه این اجلاسیه خواهد بود.
وی با بیان اینکه روایت هنر و حماسه با اجرای ارکستر سمفونی ملی از دیگر برنامهها خواهد بود، افزود: تکریم ایثارگران، مجاهدان، پیشکسوتان دفاع مقدس و خانوادههای معظم شهدا نیز در دست اجرا است.
فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه اختتامیه با حضور مقامات بلندپایه کشوری و لشکری برنامهریزی شده است، ابراز داشت: هدف از برگزاری این اجلاسیه برداشتن گامی مؤثر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.
شوقانی از همه اقشار مردم برای حضور گسترده در این کنگره ملی دعوت و تصریح کرد: حضور پرشور مردم در این رویداد تجلی قدرشناسی از مقام شامخ شهدا است.
وی افزود: انتظار میرود مسئولان و دستگاههای اجرایی نیز با اهتمام بیشتر، در مسیر تقویت این فرهنگ ارزشمند گام بردارند.
