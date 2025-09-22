دومین اجلاسیه ملی ۳ هزار شهید استان سمنان آغاز شد

سردار منصور شوقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بابیان اینکه دومین اجلاسیه ملی سه هزار شهید استان سمنان در محل مصلی امیرالمومنین (ع) سمنان آغاز شده است، ابراز داشت: هدف از برگزاری این رویداد قدردانی از شهدایی که با رفتن خود امنیت را به ما ارزانی داشتند.

وی با بیان اینکه مهمان ویژه این روز سردار معروفی معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین کشور است، افزود: برنامه‌ها با ادای احترام به دو شهید گمنام از ساعت ۱۶ آغاز شده است.

فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه در نخستین شب اجلاسیه ۴۶۸ شهید شهر سمنان برگزار می‌شود، ابراز داشت: رویکرد این اقدام معرفی شهدا و فرهنگ ایثار برای نسلی که آن دوران را درک نکرده است.

شوقانی در ادامه تصریح کرد: در شب نخست برنامه‌هایی نظیر رونمایی از مزار نمادین سه هزار شهید استان، افتتاح نمایشگاه ایران و نمایش تویی تمام ماجرا اجرا می‌شود.

وی افزود: برپایی نمایشگاه فرهنگی و تجهیزات نظامی، اجرای نمایش رزمی وعده صادق، مسابقات فرهنگی و هنری، اکران فیلم‌های مرتبط، اجرای سرود از عناوین دیگر برنامه‌های ویژه کنگره ملی سه هزار شهید استان سمنان است.