سرعت عمل پلیس، مانع خودکشی جوان ۱۸ ساله اردبیلی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید یوسفی فعال ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اقدام به خودکشی پسر جوانی از روی پل خیابان داروپخش شهر اردبیل، بلافاصله ماموران انتظامی کلانتری ۱۷ "وحدت" جهت بررسی موضوع در محل حاضر شدند.
وی افزود: با حضور سریع و اقدام به موقع مأموران کلانتری و با بهرهگیری از شیوههای پلیسی، این جوان به حفظ آرامش دعوت و با راهنماییهای لازم و استفاده از تکنیکهای روانشناختی توسط پلیس، از اقدام به خودکشی منصرف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل انگیزه این جوان از اقدام به خودکشی را مشکلات خانوادگی عنوان کرد و گفت: پس از تداوم اقدامات مشاورهای، این جوان تحویل خانواده شد.
سرهنگ یوسفی فعال با اشاره به اینکه یاس و ناامیدی، نداشتن اعتماد به نفس و مهارتهای زندگی در مواجهه با مشکلات و عدم بهرهگیری از مشاوره برای حل معضلات روحی ممکن است در نهایت به اقدامات این چنینی ختم شود؛ خاطر نشان کرد: پلیسهای مشاور در تمامی مقرهای انتظامی، آماده ارائه هرگونه خدمات روانشناختی به شهروندان برای کمک به رفع مشکلات شخصی و خانوادگی آنان هستند.
