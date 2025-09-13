مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه «نشان‌دار کردن مالیات» یک تحول جدی در عرصه فرهنگ‌سازی مالیاتی به شمار می‌رود، تصریح کرد: این طرح منجر به ایجاد نگرش مثبت در افکار عمومی نسبت به پرداخت مالیات شده و هم‌زمان شفافیت در توزیع منابع و افزایش تمکین مالیاتی را به دنبال داشته است. همچنین اعتماد متقابل میان دولت و مردم در سایه این اقدام تحکیم یافته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم اشاره به روند اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» اظهار کرد: مهلت ارائه فرم تبصره ماده ۱۰۰ تا ۳۱ شهریورماه ادامه دارد و تاکنون ۵۱۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات به ۱۳ پروژه عمرانی استان اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان مهلت قانونی، این رقم به بیش از پنج برابر اعتبار سال گذشته برسد.

فراهانی، با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی برای دومین سال پیاپی و بر اساس مصوبه هیئت وزیران نسبت به اجرای طرح اقدام کرده است، گفت: در سال گذشته ۱۹ پروژه عمرانی برای اجرای طرح پیش‌بینی شد که از این میان ۱۳ پروژه با اعتبار ۱۳۱ میلیارد تومان و با مشارکت مستقیم مودیان به سرانجام رسید.

نماینده وزیر اقتصاد در قم با اشاره به ضرورت پیوست فرهنگی و رسانه‌ای برای موفقیت طرح‌های تحولی گفت: از ابتدای سال جاری اقدامات مؤثری برای روشنگری و تنویر افکار عمومی درباره این طرح در قم انجام شد و برگزاری جلسات توجیهی با اصناف، نظام مهندسی، نظام پزشکی، دفاتر پیشخوان و خدمات الکترونیک، تبلیغات محیطی در سطح شهر و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، نقش مهمی در استقبال چشمگیر شهروندان از این طرح ایفا کرده است.

فراهانی در پایان خاطرنشان کرد: استقبال پنج‌برابری مردم قم از طرح نشان‌دار کردن مالیات نشان‌دهنده اثرگذاری این رویکرد جدید در نظام مالیاتی کشور است و تجربه موفق قم می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها در جهت گسترش مردمی‌سازی و ارتقای فرهنگ مالیاتی باشد.