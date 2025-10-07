پرداخت ۳۳۶ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ به ۱۹۰ طرح اقتصادی در قم

مهدی فراهانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد استان در جذب منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، اظهار کرد: تاکنون ۳۳۵ میلیارد و ۸۳۴ میلیون تومان از محل تسهیلات بند الف این تبصره برای پشتیبانی از طرحهای تولیدی، خدماتی و اشتغالزا در قم پرداخت شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم افزود: این میزان تسهیلات به ۱۹۰ طرح در بخشهای صنعت، کشاورزی، گردشگری و صنایعدستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، فرهنگ، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین بازسازی ناوگان حملونقل عمومی اختصاص یافته است.
فراهانی با بیان اینکه منابع مالی یاد شده به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در نظر گرفته شده است، گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مجموع اعتبار پیشبینیشده برای استان قم در قالب تسهیلات بند (الف) تبصره ۱۸، هزار و هفده میلیارد تومان بوده که تاکنون حدود ۳۳ درصد از این منابع به طرحهای واجد شرایط پرداخت شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون ۱۳ نشست تخصصی کمیته استانی به منظور بررسی، تصویب و نظارت بر روند پرداخت تسهیلات بند بند الف تبصره ۱۸ در استان برگزار شده است.
وی با اشاره به نقش دبیرخانه استانی در پیگیری روند تخصیص منابع تصریح کرد: ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان قم به عنوان دبیرخانه تسهیلات تبصره ۱۸، تمام ظرفیتهای خود را برای جذب حداکثری منابع و تسریع در فرآیند پرداختها به کار گرفته است تا سهم استان قم از اعتبارات ملی به طور کامل محقق شود.
فراهانی در ادامه یادآور شد: اعتبار مربوط به تسهیلات بند بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در آذرماه سال گذشته به بانکهای عامل استان ابلاغ شده و بر اساس قراردادهای عاملیت بین دستگاههای اجرایی و بانکها، مهلت پرداخت و اجرای طرحها نیز مشخص شده است.
وی تأکید کرد: با استمرار همکاری میان دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و بخش خصوصی، روند پرداخت تسهیلات در استان با جدیت ادامه دارد و هدف اصلی، افزایش بهرهوری اقتصادی و ارتقای سطح اشتغال در قم است.
