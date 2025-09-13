به گزارش خبرنگار مهر، امیر لامعی جوان ظهر شنبه در بین جمعی از خبرنگاران اظهار کرد: برای رسیدن به هدف برنامه هفتم توسعه در خصوص سرانه فضاهای آموزشی برای دانش آموزان با شرایط مدارس ایمن، در وضعیت موجود استان نیاز به احداث ۴۵۵ باب مدرسه با ۳ هزار و ۲۲۸ کلاس درس در سطح استان است.

وی افزود: از این تعداد ۲۲۷ مدرسه با یک هزار و ۱۳۵ کلاس درس در حال انجام است و برای تعداد باقیمانده که ۲۲۸ مدرسه با ۲ هزار و ۹۳ کلاس درس است، مکان یابی انجام و نسبت به تشکیل گروه‌های مردمی و شروع پروژه‌ها اقدام شده است.

سرپرست نوسازی مدارس استان اردبیل گفت: اگر آمار پنج سال گذشته مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد به طور متوسط سالیانه ۱۵۰ کلاس درس در سطح استان احداث شده است که با توجه به شروع نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با مشارکت مردم این عدد در سال ۱۴۰۴ افزایش حدود ۵ برابری داشته که جهش قابل توجهی در مدرسه سازی استان می‌باشد به طوری که در مهرماه سال جاری ۴۰۰ کلاس درس تکمیل و آماده بهره برداری است.

لامعی جوان اظهار داشت: با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ که با همت حضرتعالی در سطح کشور شکل گرفته و این موضوع توسط استاندار محترم استان مورد تاکید و پیگیری مستمر می‌باشد مشارکت مردم و خیرین شامل صنوف، انجمن اولیا و فرهنگیان، هیات‌های مذهبی، بازاریان، پزشکان و سایر اقشار مردم به طور چشم گیری افزایش داشته است بطوری که از کل پروژه‌های سال جاری ۷۰ درصد سهم مشارکت‌های مردمی و خیرین حقیقی و حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی از محل مسولیت‌های اجتماعی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در سطح استان مدارس کانکسی به همت دولت چهاردهم در سال جاری جمع آوری شده و ۵۶ مدرسه با ۱۰۵ کلاس درس در حال تکمیل و تحویل است.

سرپرست نوسازی مدارس استان اردبیل گفت: مدارس سنگی در سطح استان با کمک بنیاد علوی و بسیج سازندگی به تعداد ۵۵ باب مدرسه نا ایمن سنگی با ۲۴۴ کلاس درس در حال برچیده شدن و احداث مدرسه جایگزین است.

لامعی جوان افزود: از سایر برنامه‌های در حال اجرا در سطح استان اردبیل در زمینه مدرسه سازی احداث مدارس سبز برای کنترل مصرف انرژی و استاندارد سازی سیستم‌های گرمایشی در سطح استان قبل از فصل سرما می‌باشد و همچنین برنامه‌ریزی برای احداث مدارس بزرگ مقیاس با محوریت تامین فضاهای آموزشی با امکانات فرهنگی، ورزشی و بهداشتی درمانی برای محلات است. در این نهضت بزرگ، موضوع توزیع عادلانه امکانات آموزشی و مکان‌یابی صحیح مورد تاکید است.