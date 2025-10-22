امیرلامعی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز پویش سراسری «بهسازیم مدرسه» اظهار کرد: پس از اعلام حمایت و اختصاص بخشی از حقوق رئیسجمهور محترم به این پویش، استاندار اردبیل نیز بهعنوان نخستین استاندار کشور با اختصاص بخشی از حقوق خود به این حرکت انساندوستانه پیوست.
وی افزود: به دنبال این اقدام ارزشمند، فرماندار اردبیل، سردار محمدی فرمانده سپاه استان، رئیس شورای خیرین مدرسهساز و همچنین جمعی از خیرین با اهدای بخشی از درآمد خود به این پویش ملی پیوستند.
مدیرکل نوسازی مدارس اردبیل در ادامه بیان کرد: هدف این پویش، ارتقای عدالت آموزشی از طریق ساخت مدارس ایمن و استاندارد برای دانشآموزان سراسر کشور است که مردم و کارمندان نیز میتوانند از طریق سامانه اینترنتی «بهسازیم مدرسه» یا ارسال پیامک به سرشماره اعلامشده، به این حرکت ملی بپیوندند.
لامعی با اشاره به وضعیت پروژههای فعال در استان گفت: در استان اردبیل ساخت ۳ هزار و ۱۲۸ کلاس درس برنامهریزی شده که برای همه این پروژهها طراحی و نقشهبرداری انجام شده است. از این تعداد، ۱ هزار و ۱۳۵ کلاس درس هماکنون در مراحل مختلف ساخت قرار دارد که بخشی از آنها تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی در پایان افزود: با همراهی مردم، خیرین و مسئولان، امید است تا آغاز سال تحصیلی آینده بخش قابل توجهی از این مدارس تکمیل و در اختیار دانشآموزان عزیز قرار گیرد تا گامی مهم در راستای تحقق عدالت آموزشی برداشته شود.
نظر شما