به گزارش خبرنگار مهر، سید اردشیر رشیدی آل هاشم ظهر شنبه در نشست مشترک شورای معاونین اداره کل و مدیران و روسای آموزش و پرورش نواحی و مناطق استان اردبیل با تأکید بر اینکه هدف غایی مدرسه، تربیت انسان مطلوب و شهروند مسئول برای بهرهمندی از فرصتهای شغلی بهتر در جامعه است، اظهار کرد: در این مسیر دو چالش اساسی پیش روی نظام تعلیم و تربیت قرار دارد که دولت چهاردهم و وزارت آموزش و پرورش آن را در اولویت برنامههای خود قرار دادهاند؛ نخست، فراهم کردن نصیب آموزشی برابر با توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و دوم، توجه متوازن به کیفیت آموزش و تربیت.
وی افزود: در راهبرد توسعه عدالت آموزشی باید حداکثر تلاش برای پوشش تحصیلی و کاهش نرخ ترک تحصیل صورت گیرد. در همین راستا ساخت و تجهیز مدارس، راهاندازی مدارس شبانهروزی و مدارس روستا-مرکزی از برنامههای اصلی استان است تا دانشآموزان بیشتری تحت پوشش قرار گیرند. همچنین تحول در کانونهای درسی و مدیریتهای آموزشگاهی از الزامات جدی این رویکرد محسوب میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به موفقیتهای استان در جشنواره ملی اصلاح روشهای یادگیری تصریح کرد: کسب رتبههای برتر در سطح کشور نشاندهنده توجه جدی استان به مقوله آموزش است. اجرای طرحهای «توانا» و «شمیم» در دورههای ابتدایی و متوسطه نیز در همین راستا دنبال میشود.
رشیدی با بیان اینکه برگزاری جلسات مستمر وزارتی بهویژه در قالب پروژه مهر نشاندهنده عزم راسخ وزارت برای پیشبرد اهداف آموزشی است، اظهار کرد: مهمترین موضوع این روزهای آموزش و پرورش، برنامهریزی دقیق برای اجرای پروژه مهر و آغاز سال تحصیلی آرام و بدون دغدغه است تا هیچ معلمی بدون کلاس و هیچ کلاسی بدون معلم نماند.
وی آل هاشم با تأکید بر اهمیت ثبتنام، کلاس بندی و صدور ابلاغ همکاران افزود: در مراسم بازگشایی مدارس نیز برنامههای متنوعی پیشبینی شده است که از جمله میتوان به دعوت از مسئولان شهرستانی و خانوادههای شهدا و ایثارگران، برپایی ایستگاه یادبود شهدا با نمایش تصاویر دانشآموزان شهید، اجرای سرود ملی، توجه به اهتزاز پرچم و نصب نقشه ایران در مدارس اشاره کرد.
رشیدی آل هاشم خطاب به مدیران آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان خاطرنشان کرد: اتکا به نظر کارشناسی، رعایت سلسله مراتب اداری، پرهیز از خودمحوری، تکیه بر عقلانیت و مدیریت هیجانات، رفتار احترامآمیز با ارباب رجوع بهویژه معلمان و پیشکسوتان، تعامل سازنده با سازمانها و ارگانها، شفافیت در امور، مستندسازی عملکردها، توجه جدی به مدارس شبانهروزی، همکاری با خیرین مدرسهساز و دور نگه داشتن آموزش و پرورش از مسائل سیاسی از مهمترین توصیههای بنده به روسای ادارات است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل در پایان گفت: مهری متفاوت و باشکوه در انتظار است و به منظور آمادگی هرچه بیشتر، «مانور بازگشایی مدارس» در روز ۲۳ شهریورماه در سراسر استان برگزار خواهد شد.
