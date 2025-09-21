به گزارش خبرگزاری مهر، سید اردشیر رشیدی آل هاشم با تأکید بر اینکه تربیت دینی و معنوی دانشآموزان از مهمترین رسالتهای آموزش و پرورش است، اظهار کرد: نماز بهعنوان ستون دین، عامل انسجام روحی و تقویت هویت دینی نسل آینده محسوب میشود و ایجاد محیطی شایسته برای اقامه نماز جماعت از اولویتهای اساسی ماست.
وی افزود: در همین راستا، همزمان با برنامههای آمادهسازی مدارس، تمامی نمازخانههای مدارس استان با مشارکت مدیران، مربیان و انجمنهای اولیا و مربیان، غبارروبی، نظافت و تجهیز شدهاند تا فضایی مناسب و معنوی برای حضور پرشور دانشآموزان در نماز جماعت مدارس فراهم شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل در پایان ابراز امیدواری کرد که این اقدامات زمینهساز تقویت فرهنگ نمازخوانی در میان دانشآموزان باشد و نماز جماعت مدارس به کانون انس، نشاط معنوی و هویتبخشی دینی تبدیل شود.
