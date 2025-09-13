تعلیق محرومیت بیرانوند در CAS؛ الزام فدراسیون به تمکین از حکم

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده محرومیت علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تراکتور تبریز، وارد مرحله تازه‌ای شده است. دادگاه عالی ورزش (CAS) با بررسی شکایت این بازیکن از حکم فیفا، رأی به توقف محرومیت چهارماهه او داد؛ حکمی که فدراسیون فوتبال ایران موظف است فوراً اجرا کند.

ماجرای محرومیت؛ فسخ جنجالی با پرسپولیس

تابستان سال ۱۴۰۳ دروازه بان تیم ملی فوتبال در انتقالی جنجالی قرارداد خود را با پرسپولیس فسخ کرد و به تراکتور پیوست. پرسپولیس با طرح شکایت به کمیته تعیین وضعیت و سپس کمیته استیناف، این اقدام را غیرقانونی دانست و در نهایت، محرومیتی چهارماهه برای بیرانوند در نظر گرفته شد. بر اساس این حکم، دروازه‌بان ملی‌پوش ایران از همراهی تراکتور و تیم ملی محروم شد و تنها ۴۲ روز از محرومیتش گذشته بود که خبر مهمی از سوی CAS منتشر شد.

توقف حکم از سوی دادگاه عالی ورزش

وکلای بیرانوند با پیگیری فوری و با قید فوریت طبق قانون نقل و انتقالاتی جاری فیفا موفق شدند دادگاه عالی ورزش را قانع کنند تا اجرای حکم محرومیت او را به صورت موقت، متوقف کنند. این تصمیم به معنی بازگشت بیرانوند به در ترکیب تراکتور است؛ هرچند اصل پرونده همچنان در جریان رسیدگی قرار دارد.

الزام فدراسیون به تمکین از رأی

فدراسیون فوتبال ایران نیز در موقعیتی قرار گرفته که چاره‌ای جز تمکین به رأی دادگاه عالی ورزش ندارد. طبق قوانین بین‌المللی، احکام CAS لازم‌الاجرا هستند و حتی اگر فدراسیون همچنان بر موضع خود پافشاری داشته باشد، موظف است شرایط بازگشت بیرانوند به مسابقات را فراهم کند. در عین حال، فدراسیون باید دفاعیه حقوقی خود را در موعد مقرر برای فیفا و CAS ارسال کند.

پیامدهای بازگشت بیرانوند

بازگشت بیرانوند می‌تواند نقطه عطف دوباره ای برای تراکتور در لیگ بیست‌وپنجم باشد. این تیم که با ثبات در لیست خود دنبال تکرار قهرمانی در لیگ برتر و درخشش در لیگ نخبگان آسیا است حالا با حضور یکی از بهترین گلرهای ایران، مدعی جدی‌تری برای کسب نتایج درخشان خواهد بود. علاوه بر آن، تیم ملی نیز در آستانه شروع دوباره مسابقات مقدماتی جام جهانی، از بازگشت سنگربان اول خود سود خواهد برد.