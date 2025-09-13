به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی شامگاه شنبه مقابل فولاد خوزستان در هفته سوم رقابتهای لیگ برتر قرار میگیرد که سهیل صحرایی در بازیهای تیم امید و محمد خدابنده لو در جریان برگزاری دیدارهای تیم ملی بزرگسالان در کافا دچار مصدومیت شدند و به این بازی نمیرسند. به همین خاطر کادر فنی سرخپوشان ناگزیر به ایجاد تغییر در ترکیب اصلی تیمش نسبت به بازی با سپاهان اصفهان شده است.
وحید هاشمیان نه تنها این دو بازیکن را بلکه سرژ اوریه را به دلیلی درگیری با بیماری خاص خود و یعقوب براجعه را به دلیل بی انضباطی در لیست بازیکنان امشب پرسپولیس ندارد تا احتمالاً با جابجایی پست میلاد محمدی برای حضور در دفاع راست و استفاده از تیوی بیفوما به عنوان یکی از هافبکها به تقابل با اندیشههای یحیی گل محمدی برود.
از این رو به نظر میرسد پرسپولیس برای بازی امشب با ترکیب زیر بازی خواهد کرد:
پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی زادگان، حسین ابرقویینژاد، میلاد محمدی، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، میلاد سرلک، تیوی بیفوما، رضا شکاری، امید عالیشاه و علی علیپور.
