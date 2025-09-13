بهروز سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد پیام نیازمند در بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت کافا گفت: درباره کیفیت این بازی‌ها اظهار نظر شده است و هرچه بگوئیم تکرار مکررات است. قطعاً مربیان تیم ملی هم می‌دانند که عملکرد قابل دفاعی وجود ندارد چون به هر حال بازی با افغانستان و هند نه تنها چیزی به بار فنی ما اضافه نکرد بلکه نشان داد ضعف‌هایی هم مقابل همین تیم‌ها داریم که روزگاری آرزوی بازی کردن مقابل ایران را داشتند.

دروازه‌بان تیم ملی ایران در دهه ۶۰ در خصوص عملکرد پیام نیاز مند دروازه‌بان پرسپولیس در تورنمنت کافا افزود: او در دیدار با تاجیکستان اشتباه کرد اما خیلی محترم اشتباهش را پذیرفت و دیگر هم تکرار نکرد. نیازمند اگر مقابل تاجیکستان بد بود در دیدار با ازبکستان همه کار کرد تا فقط یک گل در ۱۲۰ دقیقه بخوریم. اشتباه نیازمند را بیهوده خیلی بزرگ کردند.

او درباره بازی امروز پرسپولیس و فولاد تصریح کرد: پرسپولیس با وحید هاشمیان شرایط نسبتاً خوبی دارد و می‌تواند با همین بازی امروز مقابل تیم فولاد که به نظرم قوی‌تر از فصل قبل شده است هم به دیدگاه‌های فنی‌اش اعتبار ببخشد. پرسپولیس با کادرفنی تازه خود نیاز به اعتماد به نفس دارد و هیچ چیز جز پیروزی نمی‌تواند این تیم را به شرایط مطلوب و ایده‌آل نزدیک کند.

سلطانی در پایان بار دیگر به عدم بازیکن سازی در فوتبال کشور اشاره کرد و گفت: حیف پولی که صرف خارجی‌هایی می‌شود که هیچ گونه کمکی به فوتبال نمی‌کنند. باید باشگاه‌ها سمت بازیکن سازی بروند در غیر اینصورت در سال‌های نه چندان دور با همین هند و تاجیکستان هم مساوی خواهیم کرد و مثل ازبکستان فعلی برای ما خواهند شد!