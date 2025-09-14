بازی تدارکاتی ایران و اروگوئه لغو شد؛ بیرانوند در اختیار تراکتور

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی در رابطه با آخرین وضعیت دیدارهای تدارکاتی برای تیم ملی فوتبال ایران در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: روز گذشته جلسه‌ای با حضور رئیس و مدیران فدراسیون و همچنین سرمربی تیم ملی برگزار شد. در کنار پشتیبانی و همراهی همیشگی احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، مقرر شده است بزودی جلساتی نیز با حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه، برگزار شود تا در فرصت‌های باقیمانده روند ایده‌آل مدنظر کادرفنی در زمینه آماده‌سازی تیم ملی طی شود.

او ادامه داد: همانند جام جهانی در ادوار گذشته، مراسم قرعه‌کشی جام جهانی زمانی است که تیم‌ها حریفان خود را می‌شناسند و در همان مقطع برنامه بازی‌های دوستانه اصطلاحاً «سِت» می‌شود. این بهترین فرصت است تا در فیفادی‌های آتی، انشاالله برنامه‌ریزی بهتری صورت گیرد. در ماه مارچ نیز برنامه‌ریزی قطعی فدراسیون بر این خواهد بود که پس از قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی، بهترین انتخاب‌ها انجام شود و امیدواریم بر اساس مقدورات و معذوراتی که وجود دارد، بهترین شرایط برای تیم ملی رقم بخورد.

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال توضیح داد: باید عرض کنم که فدراسیون با همتای اروگوئه‌ای خود به توافق نهایی رسیده بود تا در مهرماه دیداری برگزار شود. اما به دلیل قوانین فیفا درباره بازی‌های دوستانه و بحث تغییر قاره، این مسابقه لغو شد. اسپانسر تیم اروگوئه تأکید داشت که دیدار در مالزی برگزار شود، اما اگر تیم ملی ایران قرار بود از روسیه به مالزی سفر کند، موضوع تغییر قاره مطرح می‌شد. همین امر موجب شد که امکان برگزاری این مسابقه در مهرماه فراهم نشود.

او خاطر نشان کرد: حتی دپارتمان‌های بین‌الملل و تیم‌های ملی مذاکرات متعددی با مسئولان فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) داشتند تا مجوز انجام این مسابقه را دریافت کنند. اما تاکید شد که در صورت برگزاری مسابقه در قاره دیگر، یک پرونده انضباطی برای فوتبال ایران باز خواهد شد. به همین دلیل، این مسابقه به زمان دیگری موکول شد که انشاالله در این خصوص اطلاع‌رسانی کامل خواهد شد.

علوی خاطرنشان کرد: نکته دیگری که باید مطرح کنم مربوط به هفته سوم لیگ برتر و تلاش‌های گسترده سازمان لیگ در حوزه بلیت‌فروشی است. همان‌طور که پیش‌تر اطلاع‌رسانی شد، سامانه فروش بلیت به سامانه اصلی ثبت احوال کشور متصل شده است. در این زمینه نقش کانون‌های هواداری و همچنین همیاران هوادار در ایجاد نظم در ورزشگاه‌ها بسیار مهم بوده است. برای مثال در بازی پرسپولیس و فولاد خوزستان، با هماهنگی سازمان لیگ، تماشاگران دقیقاً در جایگاهی نشستند که شماره بلیت آن‌ها ثبت شده بود. این موضوع با رضایت هواداران همراه بود و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد. چنین اتفاقی در تبریز نیز تکرار شد و در بازی تراکتور و آلومینیوم اراک، هواداران خانم تراکتور به عنوان همیاران هوادار نقش‌آفرینی ویژه‌ای داشتند.

او ادامه داد: در همین راستا به عنوان نمونه، در دیدار شمس آذر قزوین و پیکان، روز قبل از بازی تنها ۱۰ بلیت فروخته شده بود، اما تا پیش از شروع مسابقه، فروش به ۲۸۰ میلیون تومان رسید و در نهایت ۱۱۰۰ تماشاگر در ورزشگاه حاضر شدند. البته تعداد زیادی بلیت کاغذی رایگان نیز چاپ شده و در اختیار افراد قرار گرفته بود.

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال افزود: نکته دیگر اینکه در دیدار تراکتور و آلومینیوم، بلیت‌فروشی از طریق سایت باشگاه تراکتور انجام شد و از سامانه فوتبال‌تیکت استفاده نشد و حدود ۲۰۰۰ تماشاگر در ورزشگاه حضور یافتند. در مسابقه استقلال خوزستان و استقلال تهران، فروش بلیت به طور کامل از طریق فوتبال‌تیکت انجام شد. همچنین در دیدار خیبر خرم‌آباد و فجر شهید سپاسی نیز، سایت باشگاه خیبر مسئول بلیت‌فروشی بود اما فرآیند احراز هویت از طریق سامانه فوتبال‌تیکت صورت گرفت.

او ادامه داد: در مسابقات روز شنبه نیز، در دیدار گل‌گهر و سپاهان، بلیت‌فروشی و احراز هویت از طریق سامانه فوتبال‌تیکت انجام شد. در سه مسابقه دیگر شامل پرسپولیس - فولاد، چادرملو - ملوان بندرانزلی و شمس آذر - پیکان نیز همین روند طی شد. با این حال در مسابقه ذوب‌آهن و مس رفسنجان، علی‌رغم تاکید قبلی، فروش بلیت تنها از طریق سایت باشگاه و بدون احراز هویت صورت گرفت. امیدواریم همه باشگاه‌ها در ادامه مسیر از رویه واحد و مصوبات سازمان لیگ پیروی کنند تا در هفته‌های بعدی شاهد نظم بیشتری در مسابقات باشیم.

علوی در رابطه با حکم دادگاه CAS پیرامون تعلیق محرومیت علیرضا بیرانوند گفت: کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اعلام کرد که دادگاه داوری ورزش، در پاسخ به درخواست این بازیکن برای تعلیق اجرای حکم محرومیت چهارماهه، دستور موقتی صادر کرده است. بر اساس این دستور، اجرای محرومیت بیرانوند تا زمان صدور رأی نهایی درباره ماهیت پرونده به حالت تعلیق درآمده است. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام کامل به فرآیندهای بین‌المللی حل اختلاف، همکاری خود را با نهادهای داوری بین‌المللی ادامه خواهد داد و نتایج نهایی پس از صدور رأی به اطلاع عموم خواهد رسید.