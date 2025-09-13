به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ اعلام کرد: مأموران عملیات ویژه این پلیس با اقدامات اطلاعاتی دریافتند ۲ تن از قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر قصد انتقال یک محموله مواد روان گردان گل را از شهرستان به پایتخت را دارد که این موضوع برای بررسی بیشتر به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان اطلاع داده شد و بدین ترتیب عملیات مشترک مأموران برای دستگیری متهمان این پرونده آغاز شد.

وی افزود: با تکمیل رصدهای اطلاعاتی نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مقام قضائی قرار گرفت و با هدایت عملیاتی پلیس پایتخت و با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان مذکور، روز گذشته در یک عملیات منسجم و مشترک مأموران ضمن ورود به مخفیگاه متهمان در یکی از روستاهای شهرستان در بازرسی از محل ۳۰ کیلوگرم مواد روان گردان گل کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از دستگیری به مقر پلیس منتقل و پس از تحقیقات پلیسی برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.