دستگیری زن مواد فروش در جنوب تهران با ۱۴۰ گرم شیشه

رئیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از دستگیری یک فروشنده مواد مخدر شیشه در یکی از محلات جنوب پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور، رئیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت مجرمانه یکی از مواد فروشان در جنوب تهران رسیدگی به موضوع به سرعت در دستور کار مأموران عملیات ویژه این پلیس قرار گرفت که در ادامه با رصد شبانه روزی دامنه فعالیت متهمه مشخص شد، نامبرده در یکی از محلات جنوب پایتخت اقدام به توزیع مواد مخدر شیشه می‌کند.

سرهنگ باباپور ادامه داد: به دنبال این موضوع مأموران عملیات ویژه این پلیس با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند مخفیگاه متهمه را شناسایی و موضوع را به مقام قضائی منعکس و دستور دستگیری وی را دریافت کنند.

باباپور افزود: در ادامه تیم‌های عملیاتی این پلیس ضمن هماهنگی قضائی پس از چندین ساعت تعقیب و مراقبت نامحسوس موفق شدند در اقدامی غافلگیرانه متهمه را در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از محل مقدار ۱۴۰ گرم شیشه کشف کنند و متهمه را نیز به همراه مواد مکشوفه پس از انتقال به مقر پلیس در اختیار مقام قضائی قرار دهند.

