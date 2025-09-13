کشف ۵۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر در فریمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار محمدکاظم تقوی اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر قصد سوداگران مرگ برای انتقال محموله مواد مخدر از مسیر فریمان به شهری دیگر، پی گیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس مواد مخدر شهرستان فریمان با همکاری اطلاعاتی مأموران مرزبانی استان با انجام تحقیقات میدانی خودرو پژو ۲۰۶ قاچاقچیان را در محور تربت جام - فریمان شناسایی و متوقف کردند.

این مقام ارشد انتظامی گفت: مأموران انتظامی در بازرسی از خودرو موردنظر ۵۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی شامل؛ ۳۸ کیلو و ۲۹۵ گرم هروئین، ۱۰ کیلو و ۷۶۰ گرم کراک و ۳ کیلو و ۹۴۵ گرم شیشه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی با اشاره به معرفی ۲ متهم به مراجع قضائی، از شهروندان خواست؛ در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.