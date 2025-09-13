کشف بیش از ۳۵۰ کیلو مواد مخدر در هرمزگان

سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های پاکسازی و به منظور مبارزه جدی با سوداگران مرگ و پاسخگویی به مطالبات و درخواست‌های مردمی در جهت ارتقا امنیت اجتماعی، با اقدامات اطلاعاتی و اشرافیت کامل پلیس بر کلیه محورهای مواصلاتی، طرح پاکسازی نقاط آلوده به مدت ۴۸ ساعت در استان اجرا شد.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری مأموران انتظامی شهرستان‌های میناب و بندرعباس در اجرای این طرح ضمن شناسایی و توقیف ۴ دستگاه خودرو حامل و فعال در قاچاق مواد مخدر ۳۰۵ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر تریاک و ۴۷ کیلو و ۱۰۰ گرم حشیش کشف و ضبط کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: در این طرح با تلاش همه جانبه صورت گرفته، ۷ قاچاقچی مواد مخدر و سوداگر مرگ دستگیر و متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سردار جاویدان بیان کرد: پلیس با به کارگیری تمام توان عملیاتی و انتظامی خود در تأمین نظم و امنیت شهروندان تلاش می‌کند، لازم است عموم شهروندان و مردم فهیم و قدرشناس استان نیز هرگونه اطلاعات و اخبار در خصوص توزیع کنندگان مواد مخدر را از طریق سامانه پاسخگوی ۱۲۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر و تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.