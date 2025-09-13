به گزارش خبرنگار مهر، علی قربانی ظهر شنبه در نشست کارگروه بررسی مسائل شهری و روستایی با هدف بررسی نیازهای زیرساختی و خدماتی مناطق محروم جنوب استان اظهار کرد: برای هر ۱۰ روستای پنج بخش شهرستان دهلران مبلغ پنج میلیارد تومان به منظور خرید یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی تخصیص یافته است.

وی افزود: حدود ۲۰ درصد از هزینه این خودروها نیز توسط دهیاران همان روستاها تأمین خواهد شد.

قربانی همچنین از پیگیری اخذ بیمه برای دهیاران، امتیازبندی شغلی با هدف ارتقای امنیت شغلی، برگزاری آزمون استخدامی و اختصاص کد دهیاری به روستاهای دارای بیش از ۲۰ خانوار خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای تقویت جایگاه قانونی و حرفه‌ای دهیاران در ساختار مدیریت محلی کشور صورت می‌گیرد.

معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات مالی به تمامی دهیاری‌های حوزه جنوب استان اختصاص خواهد یافت این منابع می‌تواند در حوزه‌هایی نظیر توسعه خدمات، خرید تجهیزات و اجرای پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد.

وی عنوان کرد: این اعتبار می‌تواند در مسیر بهبود زیرساخت‌های روستایی و ارتقاء سطح خدمات عمومی در مناطق محروم هزینه شود.

رئیس فراکسیون توسعه روستایی مجلس شورای اسلامی در این نشست نیز از احداث ۲۰ زمین چمن مصنوعی در روستاهای حوزه جنوب استان ایلام خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با هدف توسعه فضاهای ورزشی و ارتقای نشاط اجتماعی در مناطق کم‌برخوردار اجرا خواهند شد.

صدیف بدری افزود: بر اساس توافقات انجام‌شده ۲۵ دستگاه خودروی حمل زباله (نیسان) با همکاری رئیس مجمع نمایندگان استان و معاون عمرانی استانداری ایلام در اختیار دهیاری‌های استان قرار می‌گیرد این اقدام در راستای بهبود خدمات مدیریت پسماند در مناطق روستایی انجام خواهد شد.

رئیس فراکسیون توسعه روستایی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین مقرر شد برای هر بخش در حوزه جنوب استان ایلام یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی اختصاص یابد تا توان امدادی و ایمنی در مناطق روستایی افزایش یابد.

بدری همچنین از احداث چهار پارک ویژه بانوان در شهرستان‌های حوزه جنوب استان از محل ماده ۵۸ قانون برنامه و بودجه خبر داد و گفت: این پارک‌ها با هدف ارتقای رفاه اجتماعی و ایجاد فضاهای ایمن و فرهنگی برای بانوان طراحی و اجرا خواهند شد.‌