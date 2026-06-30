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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

اختصاص ۲ خودروی نیسان کمپرسی به روستاهای بلده

اختصاص ۲ خودروی نیسان کمپرسی به روستاهای بلده

نور - بخشدار بلده گفت: همزمان با اجرای برنامه‌های ساماندهی پسماند در مناطق روستایی، دو دستگاه خودروی نیسان کمپرسی با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال به دهیاری‌های منطقه تخصیص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، الهه طالبی بعدازظهر سه شنبه در آیین تحویل دو دستگاه خودروی نیسان کمپرسی به دهیاری‌های روستاهای یالرود و رزن با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های خدمات‌رسانی در روستاها اظهار کرد: این خودروها با هدف ارتقای مدیریت پسماند، تسهیل جمع‌آوری زباله و بهبود خدمات عمومی در روستاهای یالرود، رزن و مناطق پیرامونی در اختیار دهیاری‌ها قرار گرفته است.

وی افزود: برای تأمین این دو دستگاه خودروی نیسان کمپرسی، اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات اداره‌کل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران اختصاص یافته است.

طالبی با تأکید بر نقش همکاری دستگاه‌های اجرایی در توسعه خدمات روستایی تصریح کرد: تجهیز دهیاری‌ها به امکانات مورد نیاز، گامی مؤثر در ارتقای سطح بهداشت محیط، حفظ محیط زیست و افزایش کیفیت خدمات به ساکنان مناطق روستایی خواهد بود.

کد مطلب 6875464

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