اختصاص ۲ خودروی نیسان کمپرسی به روستاهای بلده

به گزارش خبرنگار مهر، الهه طالبی بعدازظهر سه شنبه در آیین تحویل دو دستگاه خودروی نیسان کمپرسی به دهیاری‌های روستاهای یالرود و رزن با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های خدمات‌رسانی در روستاها اظهار کرد: این خودروها با هدف ارتقای مدیریت پسماند، تسهیل جمع‌آوری زباله و بهبود خدمات عمومی در روستاهای یالرود، رزن و مناطق پیرامونی در اختیار دهیاری‌ها قرار گرفته است.

وی افزود: برای تأمین این دو دستگاه خودروی نیسان کمپرسی، اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات اداره‌کل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران اختصاص یافته است.

طالبی با تأکید بر نقش همکاری دستگاه‌های اجرایی در توسعه خدمات روستایی تصریح کرد: تجهیز دهیاری‌ها به امکانات مورد نیاز، گامی مؤثر در ارتقای سطح بهداشت محیط، حفظ محیط زیست و افزایش کیفیت خدمات به ساکنان مناطق روستایی خواهد بود.