به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس زاده مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مراسم چهارمین پویش کاهش ده درصدی مصرف انرژی گفت: ما تلاش میکنیم با ایجاد فرهنگ مصرف؛ از مواهب انرژی بیشتر در بخش تولید استفاده کنیم.
وی افزود: کشور ما منابع گازی زیادی در اختیار دارد و پس از روسیه دارنده دومین ذخایر گاز ی جهان هستیم، اما از طرفی به دلیل انباشت تصمیمات نادرست در دورههای مختلف در وضعیتی هستیم که در حوزه انرژی برق و گاز ناترازی داریم.
مدیر عامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی گفت؛ در فصل سرد سال گاز صنایع را کاهش میدهیم زیرا مصرف خانگی و عمومی افزایش می باید.
وی با تاکید بر اینکه باید روی فرهنگسازی و بهینه سازی مصرف گاز کار شود، خاطرنشان کرد؛ برای عبور از این اوضاع باید بخشهای مختلف دخیل شوند یکی از بخشها پتروشیمی است،.
عباس زاده ادامه داد: گرانترین گاز به پتروشیمی تحویل داده میشود و از طرفی بیشترین زنجیره ارزش روی گاز پر صنعت پتروشیمی است.
وی ابراز امیدواری کرد که با تکمیل زنجیره ارزش متانول پایداری بیشتری در تولید داشته باشیم.
معاون وزیر نفت همچنین به بهینه سازی مصرف و تأثیر آن در حوزه مسئولیت اجتماعی و کمک به توانمندسازی و احیای تالاب انزلی اشاره کرد.
در ادامه علی ربانی مدیر بهینه سازی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: قرار بود ۱۰ درصد از مشترکین مناطق سرد سیر را به مشارکت بطلبیم.
وی ادامه داد: ده هزار جایزه پیش بینی کردیم و این طرح از ابتدای دی ماه آغاز شد ولی برای سال اول در شهرهایی که مشارکت داشتند به جای ۱۰ درصد شاهد مشارکت ۱۵ درصدی بودیم.
به گفته وی در این پویش سازوکارهای مردم نهاد بسیاری ما را یاری کردند.
ربانی اضافه کرد: مخاطبان خود را شناسایی کردیم وبا همین میزان مشارکت و پیش بینی کرده بودیم یکی از پتروشیمیها را ۷۵ روز نگهداریم که با توجه به برودت هوا به ۳۸ روز رسید.
این مقام مسئول اضافه کرد: از محل صرفهجویی مصرف گاز ۱.۲ همت درآمد برای دولت داشت و سه میلیون دلار کاهش هزینه انتقال گاز اتفاق افتاد.
نظر شما