به گزارش خبرنگار مهر، احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن کارفرمایی پتروشیمی، در مراسم افتتاح نوزدهمین نمایشگاه ایران‌پلاست با اشاره به برگزاری پرشور این رویداد گفت: علیرغم جنگ ۱۲ روزه، نمایشگاه امسال باشکوه‌تر از دوره گذشته در حال برگزاری است.

وی با تاکید بر جایگاه مهم صنعت پتروشیمی در اقتصاد جهان افزود: پلیمر نقشی حیاتی در زندگی روزمره دارد؛ حتی اگر در ساخت خانه از لوازم پلیمری استفاده نشود، قطعاً در وسایل موجود در خانه ردپای این مواد دیده می‌شود.

ابهری با بیان اینکه صنعت پتروشیمی بزرگ‌ترین صادرکننده مواد غیرنفتی کشور است، اظهار کرد: سالانه ۷.۸ میلیارد دلار مواد اولیه به صنایع پایین‌دستی عرضه می‌کنیم. این صنعت باید تقویت شود زیرا با وجود تحریم‌ها دغدغه صادرات نداریم، بلکه نگرانی ما بیشتر از موانع داخلی است.

به گفته دبیرکل انجمن کارفرمایی پتروشیمی، در شش ماه نخست سال ۱۰۸ همت (هزار میلیارد تومان) کالا در داخل کشور فروخته شده است؛ با این حال، کشور نیاز جدی به ارز دارد و بازگشت منابع حاصل از صادرات زمان‌بر است.

وی در پایان یکی از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت را تأمین خوراک گاز دانست و خبر داد: خوشبختانه پس از پیگیری‌های مستمر و با دستور مقام معظم رهبری، نخستین قرارداد تنفیذ واگذاری میادین گازی باختر و پتروفرهنگ هفته آینده امضا می‌شود.