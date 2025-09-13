هیچگونه نگرانی بابت رسیدن به ظرفیت برنامه هفتم توسعه نداریم

حسین علیمراد، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اینکه آیا با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برنامه هفتم توسعه محقق می‌شود، گفت: خوشبختانه ما هیچ‌گونه نگرانی بابت رسیدن به ظرفیت‌هایی که در قالب جدول ۱۱ ذیل ماده ۴۷ برنامه هفتم آمده است وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه ما می‌دانیم باید تا پایین برنامه هفتم به ظرفیت ۱۳۱ میلیون تن در پایان برنامه برسیم و می‌رسیم، خاطر نشان کرد: ما می‌دانیم که تا پایان برنامه هفتم توسعه به این ظرفیت‌ها خواهیم رسید ولی نکته مهمی که وجود دارد، آنکه ظرفیت‌ها درطرف و میزان تولید در طرف دیگر قرار می‌گیرد.

علیمراد اضافه کرد: در حال حاضر تمرکزی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با کمک وزارت نفت دارد می‌کند برای این است که بتوانیم تولید واقعی را افزایش دهیم، زیرا ظرفیت مربوطه که در نظر گرفته شده باید افزایش پیدا کند.

این مقام مسئول تاکید کرد: هدف شرکت ملی صنایع پتروشیمی با کمک صنعت پتروشیمی این نیست که ظرفیتی ایجاد کند که توان تولید نداشته باشد و یا به واسطه نبود خوراک تولیدی اتفاق نیفتد.

علیمراد اضافه کرد: ما باید همزمان برنامه ریزی هایی را انجام می‌دادیم که الان انجام شده تا بتونیم ظرفیت‌های مثلاً خوراک مورد نیاز همین ظرفیت‌هایی که ایجاد می‌شود را در آینده به حداکثر برسانیم.

وی ادامه داد: تنفیذ قرارداد توسعه میادین گازی توسط باختر و پترو فرهنگ در بالا دست است که گاز مورد نیاز خود را برای دو واحدهایی در حال سرمایه گذاری می‌کنند، برای اینکه تبدیل متانول بکنند و متانول تبدیل به پایین دست شود را تأیید کنند.