برپایی نخستین نمایشگاه تصویرگری کتاب کودک در باغ کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، باغ کتاب تهران میزبان نمایشگاه آثار ۴۰ تصویرگر کتاب کودک شد. این نمایشگاه که در نگارخانه باغ کتاب برپا شده، نخستین برنامه‌ نمایشگاهی این مجموعه به شمار می‌رود.

علی رمضانی مدیرعامل باغ کتاب تهران درباره برگزاری این رویداد گفت: نمایشگاه تصویرگری کتاب کودک سرآغاز مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری در باغ کتاب است. تلاش ما این است که باغ کتاب به محفلی دائمی برای معرفی دستاوردهای هنری و علمی کشور تبدیل شود و در این مسیر، همکاری با اهالی رسانه نقش مهمی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: توجه به حوزه کودک و نوجوان و تقویت جریان تصویرگری در این حوزه یکی از اولویت‌های باغ کتاب است چرا که تصویرگری علاوه بر جذاب‌تر کردن کتاب، به پرورش خلاقیت و تخیل کودکان کمک می‌کند.