  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸

برپایی نخستین نمایشگاه تصویرگری کتاب کودک در باغ کتاب تهران

برپایی نخستین نمایشگاه تصویرگری کتاب کودک در باغ کتاب تهران

نگارخانه باغ کتاب تهران در اولین برنامه نمایشگاهی خود میزبان نمایشگاه آثار ۴۰ تصویرگر کتاب کودک در بخش‌های مختلف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باغ کتاب تهران میزبان نمایشگاه آثار ۴۰ تصویرگر کتاب کودک شد. این نمایشگاه که در نگارخانه باغ کتاب برپا شده، نخستین برنامه‌ نمایشگاهی این مجموعه به شمار می‌رود.

علی رمضانی مدیرعامل باغ کتاب تهران درباره برگزاری این رویداد گفت: نمایشگاه تصویرگری کتاب کودک سرآغاز مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری در باغ کتاب است. تلاش ما این است که باغ کتاب به محفلی دائمی برای معرفی دستاوردهای هنری و علمی کشور تبدیل شود و در این مسیر، همکاری با اهالی رسانه نقش مهمی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: توجه به حوزه کودک و نوجوان و تقویت جریان تصویرگری در این حوزه یکی از اولویت‌های باغ کتاب است چرا که تصویرگری علاوه بر جذاب‌تر کردن کتاب، به پرورش خلاقیت و تخیل کودکان کمک می‌کند.

کد خبر 6588218
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها