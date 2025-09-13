به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال شمس آذر و پیکان در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر امروز شنبه ۲۲ شهریور و از ساعت ۱۸ با قضاوت سعد وفاپیشه و در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی در پایان با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

دیدار تیم‌های پیکان و شمس آذر با حملات پیکانی‌ها آغاز شد و شاگردان سعید دقیقی از دقایق ابتدایی سعی داشتند دروازه حریف را باز کنند.

در دقیقه ۱۷ این مسابقه، فرزین معامله‌گری بازیکن شمس آذر به دلیل مصدومیت قادر به ادامه بازی نبود و جای خود را به مهدی محمدی داد تا نخستین تعویض اجباری بازی رقم بخورد.

حملات پیکان پس از این اتفاق ادامه پیدا کرد و در دقیقه ۲۱ نتیجه داد. در یک حرکت تیمی از سمت چپ، توپ به داخل محوطه جریمه شمس آذر ارسال شد. کسری طاهری با یک پاس دقیق افشین صادقی را صاحب توپ کرد و این بازیکن با شوتی زیبا موفق شد نخستین گل مسابقه را برای پیکان به ثمر برساند تا تیمش مزد برتری خود در میدان را بگیرد.

نیمه دوم و گل تساوی برای شمس آذر

در نیمه دوم، بازیکنان شمس آذر با انگیزه بیشتری وارد میدان شدند تا گل خورده در نیمه نخست را جبران کنند. شاگردان وحید رضایی با فشار روی خط دفاعی پیکان سعی داشتند بازی را به تعادل برسانند و در چند صحنه دروازه حریف را تهدید کردند.

این فشارها سرانجام در دقیقه ۶۹ به ثمر نشست. روی یک ضربه کرنر که برای شمس آذر به دست آمد، داریوش شجاعیان با پاس کوتاه و هوشمندانه‌ای توپ را به داخل محوطه جریمه ارسال کرد. در ازدحام مدافعان و مهاجمان، هومن ربیع‌زاده فرصت‌طلبانه ضربه خود را زد و موفق شد گل تساوی را برای شمس آذر به ثمر برساند تا این تیم پس از دقایقی تلاش، مزد برتری خود در نیمه دوم را بگیرد.

پس از این گل، بازیکنان شمس آذر روحیه گرفته و فشار بیشتری روی دروازه پیکان آوردند، در حالی که شاگردان دقیقی نیز سعی داشتند با ضدحملات سریع دوباره به برتری برسند. همین موضوع باعث شد بازی در دقایق پایانی جذاب‌تر و پرهیجان‌تر دنبال شود.

با کسب این نتیجه تیم پیکان ۵ امتیازی شد و شمس آذر هم که فصل را با سه امتیاز منفی آغاز کرده بود با کسب سومین تساوی متوالی بدون امتیاز در جدول شد.