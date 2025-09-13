بازی مستقیم پیکان در باد قزوین کار را برای ما سخت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی شنبه شب پس از دیدار برابر پیکان در جمع اصحاب رسانه با اشاره به شرایط جوی حاکم بر مسابقه گفت: همانطور که دیدید، بازی در شرایطی برگزار شد که باد بیشتر به ضرر ما بود و هرچند در چند سال گذشته شاید شمس آذر از این باد بهره برده بود اما امروز ما متضرر شدیم.
وی با اشاره به سبک بازی تیم حریف افزود: وقتی تیمهایی مثل پیکان با سبک بازی مستقیم و بلند وارد زمین میشوند، کار برای ما سختتر میشود.
سرمربی شمس آذر عنوان کرد: بچههای ما در نیمه اول خیلی انرژی گذاشتند و تلاش کردند بازی را روی زمین نگه دارند اما باد اجازه نمیداد.
رضایی درباره گل دریافتی در نیمه اول گفت: بعد از دریافت گل در رختکن با بچهها صحبت کردیم و به بازی برگشتیم و زمانی که گل زدیم، میلاد سورگی میتوانست در یکی دو صحنه ما را به گل دوم برساند اما متأسفانه داور در چند صحنه خطاهای واضح روی سورگی را نگرفت و در نهایت بازی مساوی شد.
سرمربی شمس آذر با ابراز رضایت از عملکرد تیم خوب تاکید کرد: خیلی خوشحالم که بچهها به بازی برگشتند اما از نتیجه راضی نیستم چون دو هفته واقعاً خوب تمرین کرده بودیم تا سه امتیاز را بگیریم اما باد امروز به سود پیکان عمل کرد.
وی با بیان اینکه در قزوین مدتهاست چنین شرایط آبوهوایی نداشتیم، ادامه داد: این اولین بار بود که در چنین بادی بازی میکردیم اما امیدوارم در بازیهای آینده که در قزوین برگزار میشود بتوانیم هماهنگتر شویم و از این شرایط استفاده کنیم.
رضایی با اشاره به فشار هفتههای اخیر گفت: تمرکز تیم در حال بهتر شدن است و تیم هفتهبههفته با شرایط آبوهوایی وفق پیدا میکند و شک نکنید که در بازیهای خانگی دنبال سه امتیاز هستیم.
وی درباره تغییرات تیمی افزود: تیم کاملاً تغییر کرده و ساختار جدیدی دارد وبا توجه به شرایطی که داشتیم هفتهبههفته بهتر میشویم.
سرمربی شمس آذر تصریح کرد: گل اول امروز کار ما را خراب کرد وگرنه بچهها آماده بودند اما در نهایت خوشحالیم که امتیاز از دست نرفت.
وی با اشاره به سبک بازی پیکان گفت: جلوی تیمهایی که مستقیم بازی میکنند مخصوصاً در این شرایط آبوهوایی کار سختتر میشود؛ ما قبلاً با این تیم بازی دوستانه داشتیم اما آن زمان باد نبود و شرایط بهتر بود.
رضایی در ادامه افزود: تصور میکردیم با توجه به فرصت تمرینی، بهتر بازی کنی اما همه تیمها مثل استقلال خوزستان و پیکان نیستند و بازی با تیمهایی مثل استقلال، پرسپولیس، سپاهان و فولاد سختتر است.
وی با اشاره به شرایط مالی و تغییرات بازیکنان گفت: ما ۱۷ بازیکن از دست دادیم و با این شرایط مالی، تیمهایی مثل فولاد اهواز، آلومینیوم و تراکتور هم به سختی امتیاز میگیرند. لیگ برتر امسال بسیار سخت شده و نمیتوان به راحتی پیروز شد.
رضایی با بیان اینکه باید هماهنگتر شویم، تأکید کرد: فوتبال نیاز به زمان دارد و تیم پتانسیل خوبی دارد و با همه تیمها بازی کردهایم؛ بچهها با تجربهتر شدهاند و میتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.
