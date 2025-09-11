برنامه و داوران هفته سوم؛ فوتبال باشگاهی ایران بالاخره تحت پوشش VAR

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران بازی‌های هفته سوم لیگ برتر فوتبال کشور مشخص شد که به شرح زیر است:

جمعه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۴

* تراکتور تبریز - آلومینیوم اراک

داور: سیدرضا مهدوی کمک‌ها: علیرضا مرادی، حامد تازه پور، فرهاد امینی داور VAR: موعود بنیادی فرد کمک: امیرمحمد داودزاده ناظر: آرمان اسعدی

* خیبر خرم آباد - فجر سپاسی شیراز

داور: پیام حیدری کمک‌ها: رضا حیدری، مرتضی یوسف شهریاری، میثم عباسپور داور VAR: میثم حیدری کمک: محمدعلی پورمتقی ناظر: یداله جهانبازی

* گل گهر سیرجان - سپاهان

داور: سید وحید کاظمی کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، اسماعیل احمدی، علی سام داور VAR: بیژن حیدری کمک: فرهاد مروجی ناظر: حیدر شکور

* استقلال خوزستان - استقلال

داور: حسن اکرمی کمک‌ها: فرهاد فرهادپور، دانیال باشنده و شهاب محمدی داور VAR: امیر عرب براقی کمک: علی احمدی ناظر: اکبر بخشی زاده

شنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴

* شمس آذر قزوین - پیکان

داور: سعاد وفاپیشه کمک‌ها: مهدی سیفی، مرتضی سلمان نژاد، مهدی جبرئیلی داور VAR: حسن اکرمی کمک: علیرضا مرادی ناظر: علی اصغر مؤمنی

* ذوب آهن اصفهان - مس رفسنجان

داور: مرتضی منصوریان کمک‌ها: محمد هاشمی نسب، سعید زیبا، هادی علی نیافرد داور VAR: میثم حیدری کمک : محمدعلی پورمتقی ناظر: نادر جعفری

* چادرملو اردکان - ملوان بندرانزلی

داور: وحید زمانی کمک‌ها: علی رعیت، محمدصالح عرب آبادی، رسول اولیایی داور VAR: وحید کاظمی کمک: سیدرضا مهدوی ناظر: محمود رفیعی

* پرسپولیس - فولاد خوزستان

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: هادی طوسی، حامد صفایی، میثم صفاری داور VAR: بیژن حیدری کمک: علیرضا ایلدروم ناظر: علیرضا کهوری