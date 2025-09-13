مربی پیکان: باید گل های بیشتری به شمس آذر می زدیم

به گزارش خبرنگار مهر مهرداد کریمیان، شب شب پس از دیدار برابر شمس آذر قزوین در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با اشاره به کیفیت بازی گفت: نشان دادیم که چه تیم باکیفیتی هستیم.
وی افزود: فکر میکنم در کل ۹۰ دقیقه علاوه بر اینکه برنامه داشتیم، شناخت خوبی نیز از تیم حریف داشتیم و هم شرایط آبوهوایی شهر قزوین را با توجه به وزش باد در نظر گرفته بودیم.
کریمیان با اشاره به عملکرد تیمش در نیمه اول افزود: نیمه اول سراسر هجومی بود و موقعیتهای زیادی داشتیم و باید بیشتر گل میزدیم اما ایرادی که به بچهها گرفتیم این بود که بعد از گل اول خیلی زود سیر شدند و منتظر نیمه دوم ماندند.
وی ادامه داد: با تدابیری که آقای دقیقی و کادر فنی اندیشیده بودند نیمه دوم بسیار خوبی داشتیم با وجود شرایط آبوهوایی تیم ما فوتبال محکم و باکیفیتی ارائه کرد.
مربی پیکان درباره داوری گفت: کادر فنی ما هیچوقت درباره داوری صحبت نمیکند و به داوران خدا قوت میگویم اما حس میکنم قبل از صحنهای که گل خوردیم، میشد در برخی صحنهها خطا را گرفت و یا صحنه کرنر را بهتر مدیریت کرد.
وی تاکید کرد: البته در صحنه ضربه ایستگاهی بیدقت بودیم و متأسفانه گل خوردیم.
کریمیان با اشاره به تعویضهای تیمش گفت: بعد از تعویضها سوار بازی شدیم و با تعویضها موقعیتهایی هم به دست آوردیم.
وی عنوان کرد: احساس میکردم واری در ورزشگاه وجود نداشت چون صحنهها فقط صحبت میشد و بعد از یک یا دو دقیقه دوباره برمیگشتیم و این فقط برای ما نبود بلکه برای تیم شمس آذر هم همینطور بود و شاید نیاز بود در بعضی صحنهها بازبینی صورت بگیرد.
وی درباره برنامههای آینده گفت: با توجه به اینکه یک روز بیشتر استراحت داریم با یک ریکاوری خوب و با تمرینات دقیق و آنالیز کامل برای بازی با استقلال آماده میشویم.
کریمیان درباره سبک بازی تیمش گفت: فلسفه بازی ما پرس از بالا و بازی پرفشار است و تمرینات سختی داریم و همیشه روی این موضوع کار کردهایم.
وی در پایان گفت: ما دنبال لذت بردن از فوتبال هستیم و ما و بازیکنان دنبال وقتکشی یا بازی بسته نیستیم و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و در بازیهای آینده موفق باشیم.
نظر شما