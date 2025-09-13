پیروزی یک نیمه ای پیکان مقابل شمس آذر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال شمس آذر و پیکان در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر امروز شنبه ۲۲ شهریور و از ساعت ۱۸ با قضاوت سعد وفاپیشه و در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان سعید دقیقی خاتمه یافت.

دیدار تیم‌های پیکان و شمس آذر با حملات پیکانی‌ها آغاز شد و شاگردان سعید دقیقی از دقایق ابتدایی سعی داشتند دروازه حریف را باز کنند.

در دقیقه ۱۷ این مسابقه، فرزین معامله‌گری بازیکن شمس آذر به دلیل مصدومیت قادر به ادامه بازی نبود و جای خود را به مهدی محمدی داد تا نخستین تعویض اجباری بازی رقم بخورد.

حملات پیکان پس از این اتفاق ادامه پیدا کرد و در دقیقه ۲۱ نتیجه داد. در یک حرکت تیمی از سمت چپ، توپ به داخل محوطه جریمه شمس آذر ارسال شد. کسری طاهری با یک پاس دقیق افشین صادقی را صاحب توپ کرد و این بازیکن با شوتی زیبا موفق شد نخستین گل مسابقه را برای پیکان به ثمر برساند تا تیمش مزد برتری خود در میدان را بگیرد.