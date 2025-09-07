  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۷

جریمه ۵ باشگاه لیگ برتری توسط کمیته انضباطی

جریمه ۵ باشگاه لیگ برتری توسط کمیته انضباطی

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ۵ باشگاه لیگ برتری را به دلیل تخلف در دو هفته ابتدایی جریمه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رأی تخلفات تیم‌های پیکان و ذوب آهن به شرح زیر است:

جریمه ۵ باشگاه لیگ برتری توسط کمیته انضباطی

رأی تخلف باشگاه‌های گل گهر و فجر سپاسی به شرح زیر است:

جریمه ۵ باشگاه لیگ برتری توسط کمیته انضباطی

رأی تخلف تیم استقلال خوزستان مقابل پیکان به شرح زیر است:

جریمه ۵ باشگاه لیگ برتری توسط کمیته انضباطی

کد خبر 6582136

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها