خوزستان همچنان روی خط گرما؛ ثبت دمای ۴۵ درجه در شوش

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های رسمی ایستگاه‌های هواشناسی استان خوزستان امروز شنبه، موج گرمای شدید بخش‌های گسترده‌ای از استان را در برگرفت. شوش با ثبت دمای ۴۵.۴ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان بود. پس از آن، صفی‌آباد دزفول با ۴۴ درجه و رامشیر با ۴۳.۸ درجه در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

در ادامه، شهرهای امیدیه (۴۳.۵)، اهواز (۴۳.۴)، بستان (۴۳.۲)، هویزه و آغاجاری (هر دو ۴۳.۱)، آبادان (۴۳)، بندر ماهشهر، رامهرمز و هندیجان (همگی ۴۲.۸) نیز دماهای بسیار بالایی را ثبت کردند که نشان‌دهنده گستردگی موج گرما در سراسر استان است.

شوشتر (۴۲.۷)، مسجدسلیمان (۴۲.۶)، گتوند (۴۲.۳)، کشاورزی اهواز (۴۲.۱)، بهبهان (۴۲)، حسینیه (۴۱.۹)، شادگان (۴۱.۷)، لالی (۴۰.۱)، ایذه (۳۸.۴) و دهدز (۳۴.۲) نیز در این فهرست قرار دارند.