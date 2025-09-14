به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که امروز یکشنبه شاهد تداوم روند کاهشی دمای هوا در اقصی نقاط استان سمنان به خصوص نیمه شمالی و ارتفاعات خواهیم بود. موضوعی که البته به هشدار زرد رنگ هواشناسی استان هم بازخواهد گشت و دلیل آن نیز حضور سامانه کم فشار بارشی است.

روند کاهشی دمای هوا از بعد از ظهر روز شنبه در استان سمنان آغاز شده و دمای هوا بین پنج تا ۹ درجه سانتی گراد کاهش پیدا کرده است در برخی شهرستان‌ها مانند دامغان و شاهرود مردم مجبور به استفاده از لباس‌های پاییزه و نسبتاً گرم شدند زیرا کاهش دمای هوا هم شدید و هم بسیار ناگهانی بود.

امروز اما روند کاهشی دمای هوا همچنان ادامه دارد از سوی دیگر سازمان هواشناسی اعلام کرده بر اساس نقشه‌های پیش یابی، در این مدت در غالب مناطق استان سمنان وزش باد شدید و تندبادهای لحظه‌ای و گرد و خاک بخصوص در ساعات بعد از ظهر و شب پیش بیتنی شده است. دمای هوا تا اواسط هفته روند کاهشی دارد.

سید ایرج مصطفوی مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور هشدار زرد رنگ هواشناسی و تمدید آن تا پایان روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: دلیل صدور این هشدار هواشناسی سامانه کم فشار بارشی و همچنین وزش باد و امکانش بارش تگرگ در ارتفاعات و کوهستان‌های استان سمنان است.

مصطفوی با بیان اینکه از دیروز در استان سمنان شاهد رشد ابرها و وزش باد بودیم، ابراز کرد: سامانه کم فشار بارشی به خصوص در نیمه شمالی و ارتفاعات بیشتر از دیگر نقاط، فعالیت داشته است همچنین از آثار این سامانه می‌توان به مواردی مانند بارش‌های پراکنده گاهی رگبار و رعد و برق اشاره کرد.

وی از بروز مه آلودگی وکاهش دید به ویژه در ارتفاعات استان سمنان خبر داد و افزود: شاهد وزش باد شدید و گرد و خاک نیز تا روز چهارشنبه در استان سمنان به خصوص نیمه شمالی و مرکزی و شهرستان‌های دامغان و شاهرود خواهیم بود از سوی دیگر به گلخانه داران و کشاورزان نیز هشدار داده شده که نسبت به حفاظت از سازه‌های خود اقدام کنند.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در هشدار هواشناسی استان قید شده که صعود به ارتفاعات نیز تا پایان روز چهارشنبه هفته جاری ترجیحاً صورت نگیرد، ابراز کرد: عدم چرای دام و عدم اسکان در مسب رودخانه‌ها از دیگر بحث‌هایی است که در هشدار زرد رنگ هواشناسی در استان سمنان ذکر شده است.

مصطفوی با بیان اینکه سامانه کم فشار بارشی همچنین سبب مه آلودگی و کاهش دید افقی نیز در راه‌های شمالی استان سمنان می‌شود، ابراز کرد: اجتناب از روشن کردن آتش در مراتع و نواحی جنگلی و اطمینان از خاموش شدن کامل آن به دلیل وزش بادهای نسبتاً شدید از دیگر موضوعاتی است که در هشدار زرد رنگ هواشناسی درج شده است.