گفتمان سازی هویت زن مسلمان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، سارا طالبی شامگاه شنبه درنشست بانوان عضو شورای راهبری سازمان تبلیغات اسلامی که در رامسر برگزار شد، ضمن تقدیر از تلاشهای بانوان فعال در این شورا، از تلاشهای مستمر این مرکز برای تقویت هویت زن مسلمان ایرانی و توانمندسازی آنان در راستای جهاد تبیین خبر داد.
وی با بیان اینکه حرکتها و تلاشهای جدید در سازمان تبلیغات اسلامی در زمینه بانوان با عنایت حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) شکل گرفته است، افزود: یکی از مهمترین اهداف ما در این شورا، تحقق گفتمانسازی هویت زن مسلمان ایرانی است که همراستا با مأموریت جهاد تبیین میباشد. این گفتمانسازی با رویکرد توانمندسازی بانوان در تمامی زمینهها، از جمله مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی دنبال میشود.
طالبی با اشاره به برنامههای متعدد این شورا در سطح استانها، بیان کرد: ما در ۳۱ استان شوراهای راهبری بانوان را ایجاد کردیم و تلاش کردهایم که این شوراها با تدوین اسناد راهبردی بومی، نقش مؤثری در تحقق اهداف سازمان داشته باشند. این اسناد بهویژه در حوزههای توانمندسازی، جهاد تبیین و هویتسازی زنان ایرانی تدوین شده است.
وی همچنین در خصوص تأثیرات مثبت این شورا بر فعالیتهای بانوان در سطح کشور، اظهار داشت: با کمک کارگاههای آموزشی، همایشها و نمایشگاههایی که در سطح کشور برگزار شد، شاهد ایجاد تحولاتی در زمینه توانمندسازی بانوان هستیم. از جمله این تحولات، میتوان به رشد تعداد شبکهها و گروههای فعال بانوان در سازمان اشاره کرد که در مجموع شامل بیش از ۸۰ هزار دختر و ۱۰۰ هزار بانوی فعال در زمینههای مختلف است.
مدیر مرکز راهبری و هماهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی همچنین از اهمیت توجه به خانواده به عنوان محور اصلی فعالیتهای بانوان در سازمان خبر داد و گفت: خانواده در فرهنگ ایرانی-اسلامی از جایگاه ویژهای برخوردار است و ما در تلاش هستیم که این نگاه را در همه برنامههای خود گسترش دهیم.
طالبی در ادامه تصریح کرد: به لطف خدا، از خرداد ماه سال جاری، فرآیند برگزاری رویداد ره بانو بهطور جدیتری آغاز شد و از سال گذشته، شوراهای راهبری بانوان در تمامی استانها ایجاد شد. تلاش کردهایم تا با همکاری تمامی استانها، اسناد راهبردی بومیشدهای ارائه دهیم که متناسب با ویژگیها و نیازهای هر منطقه باشد.
وی افزود: یکی از برنامههای جدید ما، طراحی کارگاههای توانمندسازی بانوان در راستای جهاد تبیین است که به رغم شرایط جنگ و مشکلات پیشآمده، بهصورت آنلاین و حضوری ادامه یافته است. این کارگاهها در حال حاضر با حضور شخصیتهایی همچون حاج حسین یکتا و حاج آقای دامادش برگزار میشود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت نمایشگاههایی که در ۳۱ استان برگزار شده است، اظهار داشت: این نمایشگاهها فرصتی برای نمایش واقعی دستاوردهای بانوان در عرصههای مختلف است و ما تلاش کردهایم تا در این نمایشگاهها، علاوه بر ارائه محصولات و خدمات، محور اصلی جهاد تبیین و تبلیغ اسلام ناب محمدی (ص) و هویت زن مسلمان ایرانی مطرح شود.
مدیر مرکز راهبری و هماهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی همچنین از انتظارات خود از این برنامهها گفت و افزود: ما امیدواریم بتوانیم با این اقدامات، گفتمانسازی هویت زن مسلمان ایرانی را در جامعه گسترش دهیم و همچنان در تحقق اهداف انقلاب اسلامی و جهاد تبیین نقشآفرینی کنیم.
در پایان این نشست، سارا طالبی از حضور فعال بانوان در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی قدردانی کرد و گفت: بانوان جهادی سازمان تبلیغات اسلامی با وجود موانع متعدد، همچنان در راستای تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی و جهاد تبیین پیش میروند. امیدواریم که بتوانیم همعهد شویم و این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.
