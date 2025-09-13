مؤسسه صهیونیستی وایزمن به تخریب ۵۰ آزمایشگاهش در حمله ایران اذعان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های صهیونیستی تأیید کردند: رئیس هیئت مدیره مؤسسه وایزمن اعلام کرد که ۲ موشکی که ایران با آنها مؤسسه وایزمن را هدف قرار داد، خسارات عظیمی به اموال، مواد و نتایج آزمایش‌ها وارد کرد که قابل بازیابی نیستند.

بر اساس اعلام این رسانه، رسانه‌های صهیونیستی اذعان کردند که رئیس هیئت مدیره مؤسسه وایزمن گفت میزان خسارت به مؤسسه به ۵۰ آزمایشگاه، مقدار زیادی پول و تجهیزات رسیده است و دانشجویان هیچ کاری برای انجام دادن ندارند.

گفتنی است که پس از آغاز تهاجم اشغالگران صهیونیست به خاک ایران بر خلاف تمامی کنوانسیون‌های بین المللی، تهران حملات تلافی جویانه کوبنده‌ای را علیه این رژیم متجاوز انجام داد که به اذعان منابع رسانه‌ای و مقامات این رژیم، خسارت‌های زیادی را به تل‌آویو تحمیل کرد.