به گزارش خبرگزاری مهر، وحید باخدا اظهار کرد: پیکر شهید رضا فخریان یکشنبه ۲۳ شهریور ساعت ۷:۳۰ صبح در بهشت رضا و ۹ صبح از ورودی باب‌الرضا تشییع و در بهشت رضا به خاک سپرده خواهد شد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: شهید رضا فخریان روز شنبه ۲۱ شهریور به عنوان معاون شیفت ایستگاه ۱۸ آتش‌نشانی مشهد برای عملیات اطفای حریق کارگاه مبل‌سازی در بلوار بابا نظر مشهد اعزام شد که در این عملیات دچار حادثه شده و جان خود را از دست داد.

وی با اشاره به اینکه شهید فخریان متولد سال ۱۳۶۳ بود که در سال ۱۳۹۰ به استخدام آتش‌نشانی مشهد در آمد و و دارای دو فرزند دختر هفت ساله و دوساله بود، افزود: امید است با همراهی همشهریان در آئین باشکوه تشییع و تدفین از مقام شامخ این شهید گرانقدر و حماسه‌ساز تجلیل و از خانواده معزز او دلجویی و با آنان همدردی به عمل آید.