به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد حمیدرضا کافی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد اظهار کرد: ظهر جمعه در جریان حادثه دلخراش آتش‌سوزی کارگاه مبل‌سازی در بزرگراه بابانظر، یکی از آتش‌نشانان فداکار مشهد، رضا فخریان معاون ایستگاه شماره ۱۸ آتش‌نشانی، حین عملیات اطفای حریق دچار حادثه شد و جان باخت.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد بیان کرد: پس از ساعت‌ها تلاش نفس‌گیر همکارانش، پیکر بی‌جان این شهید ایثارگر از زیرزمین محل حادثه بیرون آورده و تحویل اورژانس شد.

جامعه بزرگ آتش‌نشانان کشور و مشهد، جان باختن جانسوز این قهرمان بی‌ادعا را به خانواده محترم ایشان و خانواده بزرگ آتش‌نشانی تسلیت گفتند.

‌