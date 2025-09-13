به گزارش خبرنگار مهر، علی علیپور پس از بازی پرسپولیس و فولاد خوزستان گفت: بازی خوبی بود اما کاش در ورزشگاه آزادی بازی میکردیم. فشاری که هوادار در آنجا روی حریف میگذارد به ما کمک میکند. تمام بازیهای ما در شهرقدس شبیه بازیهای خارج از خانه است.
گلزن پرسپولیس افزود: مهم تیم است. من خدا را شکر میکنم که گل زدم اما مهم آرامش تیمی است. با هواداران صحبت کردم و از آنها خواستم حق اصلی خود را مطالبه کنیم تا در آزادی بازی کنیم. هر وقت هر حرفی می زنیم برای ما نامه میآید و برخورد میشود. نقطه به نقطه زمین چمن نداشت و بازیکن تعادل خود را از دست میداد.
علیپور افزود: نه تنها ما و دیگر تیم تهرانی اینجا بازی میکنیم بلکه شنیدم تیمی دیگر میخواهد بازیهای آسیایی اش را اینجا انجام دهد که قطعاً به نفع ما نیست.
او درباره احساس هواداران از نبودن گلزن در پرسپولیس تصریح کرد: افتخار میکنم پیراهن پرسپولیس را می پوشم. خدا را بابت هر گل شکر میکنم. با هیچ بنده خدایی نبستم و کسی را تخریب نکردم چون فقط با خدا هستم.
علیپور درباره گلزنی با پیراهن تیم ملی گفت: برای این موضوع می جنگم. از همه هم تیمیهای قدیمی و فعلیام که در تیم ملی حمایت میکنند قدردان هستم. با یکسری افراد بیرون از باشگاه دارم می جنگم. از پارسال میبینید که چقدر فشار روی من آوردند. خط دهی میکردند که من را بزنند. اینکه بخواهند در باشگاه خودم بخواهم بجنگم جنگ بدی است.
