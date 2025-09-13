عالیشاه: خودمان هم راضی نیستیم؛ تصمیم نقل و انتقالات با سرمربی است

به گزارش خبرنگار مهر، امید عالیشاه پس از تساوی شامگاه شنبه پرسپولیس برابر فولاد گفت: قانون نانوشته فوتبال این است که وقتی گل نزنید گل می‌خورید. موقعیت‌های زیادی ایجاد کردیم اما روی یک ضربه ایستگاهی غافلگیر شدیم و دو امتیاز حساس را خیلی راحت از دست دادیم. الان متوجه اهمیت آن نیستیم و آخر فصل به اهمیت آن می رسیم. روز به روز شرایط بهتر خواهد شد با این اوصاف راضی نیستیم و باید بهتر شویم. دو امتیاز مهم را از دست دادیم.

کاپیتان پرسپولیس در خصوص عدم میزبانی در استادیوم آزادی گفت: افشین پیروانی درباره ورزشگاه آزادی صحبت کرد و محروم شد. دو سه سال قبل گفتند بازسازی می شود و فکر کنم بهره برداری نمی‌شود. فکر کنم ۵-۶ سال دیگر که من بازنشسته شدم می‌رویم آنجا بازی کنیم.

وی درباره تقابل با وحید امیری یادآور شد: او بسیار محجوب و دوست داشتنی استو بار دیگر از او تشکر می‌کنم. سال‌های زیادی کنار هم بودیم. طبیعی است حرف اول و آخر را سرمربی تیم درباره نقل و انتقالات می‌زند. اگر سوالی درباره این موضوع دارید باید از سرمربی تیم بپرسید.